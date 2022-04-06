为文旅企业纾困解难江西出台15条举措
2022年04月06日09:13 | 来源：新华社
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新华社南昌电（记者袁慧晶）江西日前出台15条帮扶举措为文旅企业应对疫情纾困解难。其中明确，对承租国有资产类经营性房产从事生产经营活动的中小微文旅企业，在免除上半年2个月租金的基础上，再减免1个月租金；企业在2022年被列为疫情中高风险所在县级行政区域内，最高可减免半年租金。
3月31日，江西省文化和旅游厅印发《关于有效应对疫情支持文化和旅游企业纾困解难的若干措施》，涵盖降低企业运行成本、增强金融支持力度、强化政策保障落实等方面内容。
江西提出，要不断补充贷款风险补偿资金，做大做强“文旅贷”，降低门槛，鼓励符合条件的文旅企业通过“文旅贷”融资。
此外，江西将建立重点文旅企业项目帮扶机制，筛选全省重点文旅项目，实行机关干部“一对一”挂点帮扶，帮助协调处理项目推进过程中的重点难点问题，积极推动项目落地。
(责编：王震、陈键)
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