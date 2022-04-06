原标题：美中贸委会：2021年美对华商品出口增长21.3% 创历史新高

美中贸易全国委员会5日在华盛顿发布报告称，2021年美国对华商品出口总额达1492亿美元，同比增长21.3%。

“在2019年因关税升级遭遇低谷后，美国对华商品出口连续第二年保持了增长势头。”这份报告指出，2021年的对华商品出口数据也创造了历史新高。中国继续保持美国第三大商品出口市场的地位。

对于美对华商品出口在疫情和关税双重压力下依旧保持强劲的原因，美中贸委会会长克雷格·艾伦向中新社记者表示，这主要得益于两方面，一是美国国内在相应领域的关税豁免程序，二是中国经济在2021年继续保持了良好发展势头。

美对华商品出口结构延续了2020年的态势，油菜籽和谷物(219亿美元)、半导体及零部件(141亿美元)、石油和天然气(120亿美元)依然排名2021年美国对华商品出口的前三位。

报告指出，在美中科技竞争加剧的背景下，半导体及零部件的出口额在去年增加了21亿美元，达到141亿美元。其中，一半以上的美国芯片对华出口来自俄勒冈州。

这份报告还统计了2020年美国对华服务出口的情况，以及2020年整体对华贸易对美国就业市场的影响。

报告指出，美对华服务出口数据显示了新冠疫情对旅游业和高等教育行业造成的严重影响。2020年美对华服务出口同比下降32.7%，达373亿美元。

报告称，2019年至2020年，美国对华个人旅游和商务旅行相关的服务出口骤降90%。美国对华教育出口，包括中国学生向美国大学支付的学费及其他教育支出，下降了19%以上。

数据还显示，2020年，美国50个州均对华出口商品和服务，并创造了超过85.8万个就业岗位。

“我们看到，美国国会与中国相关的法案数量创下新高，同时美国总体对华的政治态度也愈发消极。这增加了美中关系走向的不确定性。”艾伦指出，“归根结底，对华贸易有助于美国各行各业保持盈利和竞争力。对华贸易还为美国创造了大量就业机会。”(记者 陈孟统)

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