吴剑锋

清明假期，位于福建泉州市泉港区的福建联合石化聚烯烃堆场繁忙依旧。叉车来回穿梭，一批批聚丙烯无纺布原料正在出库，未来，它们将被下游企业加工成纺粘无纺布，以口罩、防护服的面貌上市。

“我们提前调整计划，最大负荷生产，全力保障市场供应，确保周边无纺布生产企业有好料、不停产。”福建联合石化聚丙烯装置生产经理陈光昱说，本轮福建疫情没有打乱公司的节奏，公司紧盯市场“风向标”，全力提升产能。

作为国内重要石化基地，泉港区积极发挥上游原料产能优势，推进辖区内石化企业加紧生产口罩、防护服、消杀剂等防控物资的原料生产，满足下游企业的生产需求。

泉港石化工业园区管委会主任陈沙龙说，当地加密走访次数，及时收集并协调企业在物资保障、生产销售、员工出行、货物运输等方面的问题和建议，组织相关单位通过驻厂服务、现场指导解决难题。

针对货运从业人员流动性强等特点，泉港专门设立陆地港服务中心疫情防控核酸检测点，为园区货运车辆司机设置专属核酸检测“暖心便利站”。

泉港区发展和改革局副局长陈阿芳说，当地梳理出急需组织进场施工的省市在建重点项目、计划第二季度开工的重点项目等共62个，分解给石化园区及主管部门，给予办理人员、车辆通行证，保障其正常施工。连日来，共为重点项目管理人员、后勤保障人员及施工、监理等相关参建单位办理人员通行证3100多份、车辆通行证2500张，多举措帮助重点项目解决“人员不能上岗、物资不能进场”的难题。

(责编：王震、陈键)