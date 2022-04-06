原标题：新工具将疫苗开发速度提高百万倍

为了寻找新疫苗等药剂，制药业会定期检查数千个相关的候选分子。现在，一项新技术允许这一切在纳米尺度上发生，并最大限度地减少材料和能源的使用，将疫苗等产品的开发速度提高100万倍以上。相关论文发表于5日的《自然·化学》杂志上。

新方法可在比针头还小的区域内，合成和分析超过4万种不同的分子，有望大幅减少制药公司的材料、能源和经济成本。该方法通过使用类似肥皂泡的纳米容器，借助DNA纳米技术，可在容器中混合多种成分。

团队负责人、哥本哈根大学化学系副教授尼克斯·黑扎吉斯表示，新方法所用的体积非常小，如果说现在实验使用的材料就像用一升水和一公斤材料，相比之下，以往实验就像用整个海洋的水来测试整个珠穆朗玛峰的质量。这在精力、材料、人力和能源方面是前所未有的节省。

文章第一作者、美国哈佛大学博士后研究员梅特·梅尔说：“节省无限量的时间、能源和人力对于药物的合成开发和评估都至关重要。”

这项工作是由哥本哈根大学的黑扎吉斯团队和南丹麦大学斯蒂芬·沃格尔副教授合作完成的，研究解决方案被命名为“基于DNA介导融合的单粒子组合脂质纳米容器融合”（SPARCLD）。

这一新方法可以在短短7分钟内提供结果。黑扎吉斯解释说：“我们的解决方案中没有一个元素是全新的，但它们从未如此无缝地结合在一起。”

黑扎吉斯称，可以肯定的是，参与聚合物等长分子合成的行业和学术团体都可以采用该方法，包括与药物开发相关的配体行业。该方法的一个特殊之处在于它可进一步集成，允许直接添加相关应用程序。比如合成生物技术工具CRISPR的RNA字符串，或筛选、检测和合成用于制备应对未来大流行所需疫苗的替代RNA。

黑扎吉斯说：“我们的设置允许将SPARCLD与组合后读数相结合，用于蛋白质—配体反应的组合，例如与CRISPR相关的反应。”（记者张梦然）

总编辑圈点

这种新方法只需几分钟即可提供结果，将疫苗以及其他医药产品的开发速度提高了百万倍，同时又最大限度地降低了成本。该突破整合了几个看似相当遥远的学科元素：合成生物化学、纳米技术、DNA合成、组合化学，甚至是人工智能学科的机器学习。毫无疑问，这种革命性的“加速工具”将提高人们应对未来流行病的能力。

(责编：赵竹青、陈键)