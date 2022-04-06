原标题：饮用塑料瓶装水每年或摄入近10万个微塑料

科学界一直在不断地发现微塑料造成的影响。近日，据奥地利维也纳医科大学学者领导的一项新研究的数据，如果全年喝塑料瓶装水，每人每年会摄入近10万个微塑料和纳米塑料（MNP）颗粒。

这些结果是基于对自然环境中发现的各种类型的MNP以及它们如何进入人类系统的研究。

大多数MNP的结构只有用专门的仪器才能被发现。虽然这些颗粒很小，但它们的类型多种多样。

维也纳医科大学的研究解释说，微塑料的尺寸为0.001—5毫米，在某种程度上仍然肉眼可见。然而，纳米塑料要小得多，尺寸约为0.001毫米。

根据该大学的报告，每人每天饮用推荐量的水，平均约为1.5升，如果他们用塑料瓶喝水，可能会受到MNP的影响。

一个全年都喝塑料瓶装水的人，一年将喝掉9万多个塑料颗粒。一个喜欢喝自来水的人可以少摄入5万个颗粒，或者说摄入的MNP大约是塑料瓶装水消费者的一半。

该研究论文的作者、维也纳克里斯蒂安·多普勒应用代谢组学实验室和格拉茨医学生物标志物研究中心专家卢卡斯·肯纳表示，健康的肠道系统更有可能抵挡微塑料对身体带来的负面影响。

然而，如慢性病或压力大等因素造成胃肠道局部变化，就可能使人们容易受到破坏性MNP的影响。

根据作者的说法，讨论全球塑料消费的利弊是必要的，但需要解决一系列复杂的问题。许多行业依赖塑料瓶，因为它的污染风险较小。此外，卫生和医疗部门也喜欢以塑料为基础的介质，因为它们在保持环境消毒和安全的同时，更利于手术。

该团队预计会有更多关于MNP及其与人类健康关联的研究。这项研究发表在环境卫生和职业卫生领域顶尖期刊《暴露与健康》上。（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)