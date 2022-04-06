原标题：《“十四五”能源领域科技创新规划》出台

4月2日，国家能源局和科学技术部联合印发的《“十四五”能源领域科技创新规划》（以下简称《规划》）正式公布。

“我国能源科技创新与世界能源科技强国和引领能源革命的内在要求相比还存在明显差距。”谈及《规划》出台背景，国家能源局科技司、科技部高新司负责同志提到，突出表现为3个方面。

一是部分能源技术装备尚存短板，关键零部件、专用软件、基础材料等大量依赖国外。二是能源技术装备长板优势不明显，能源领域原创性、引领性、颠覆性技术偏少，绿色低碳技术发展难以有效支撑能源绿色低碳转型。三是推动能源科技创新的政策机制有待完善，重大能源科技创新产学研“散而不强”，重大技术攻关、成果转化、首台（套）依托工程机制、容错以及标准、检测、认证等公共服务机制尚需完善。

“必须充分发挥科技创新引领能源发展第一动力作用，立足能源产业需求，着眼能源发展未来，健全科技创新体系、夯实科技创新基础、突破关键技术瓶颈，为推动能源技术革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系提供坚强保障。”国家能源局科技司、科技部高新司负责同志表示。

国家能源局科技司、科技部高新司负责同志介绍，《规划》提出了“十四五”时期能源科技创新的总体目标：能源领域现存的主要短板技术装备基本实现突破；前瞻性、颠覆性能源技术快速兴起，新业态、新模式持续涌现，形成一批能源长板技术新优势；适应高质量发展要求的能源科技创新体系进一步健全；能源科技创新有力支撑引领能源产业高质量发展。

“《规划》围绕先进可再生能源、新型电力系统、安全高效核能、绿色高效化石能源开发利用、能源数字化智能化等方面，确定了相关集中攻关、示范试验和应用推广任务，以专栏形式部署了相关示范工程，并制定了技术路线图。”上述负责同志说。

例如，在先进可再生能源发电及综合利用技术方面，《规划》提出聚焦大规模高比例可再生能源开发利用，研发更高效、更经济、更可靠的水能、风能、太阳能、生物质能、地热能以及海洋能等可再生能源先进发电及综合利用技术，支撑可再生能源产业高质量开发利用等。

在新型电力系统及其支撑技术方面，《规划》提出加快战略性、前瞻性电网核心技术攻关，支撑建设适应大规模可再生能源和分布式电源友好并网、源网荷双向互动、智能高效的先进电网等。

“为确保‘十四五’期间能源科技创新工作有序开展，《规划》围绕创新协同机制、创新平台体系、成果示范应用、企业主体地位、技术标准体系、规划资金支持、科技国际合作、科技人才培养等8个方面，提出了相关保障措施。”国家能源局科技司、科技部高新司负责同志表示。

(责编：赵竹青、陈键)