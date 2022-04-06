原标题：强化国家战略科技力量 培育科技领军企业

4月2日，科技部、全国工商联举行会商会议暨共同培育科技领军企业工作座谈会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党中央、国务院关于科技创新和民营经济发展的重大决策，共同就支持民营龙头企业创建科技领军企业和世界一流企业、强化国家战略科技力量听取意见建议，研究部署政策措施。

科技部党组书记、部长王志刚，中央统战部副部长、全国工商联党组书记徐乐江出席会议并讲话。科技部党组成员、副部长邵新宇介绍了两部门共同支持民营龙头企业创建科技领军企业、强化国家战略科技力量的重点工作安排，全国工商联副主席黄荣介绍了推动民营企业科技创新的有关情况。科技部党组成员、副部长李萌主持会议。

王志刚指出，习近平总书记关于战略科技力量的重要指示精神，是我们新时期提升企业创新能力，加快培育科技领军企业和世界一流企业的根本遵循。民营企业已成为推动我国科技创新和高新技术产业发展的重要力量，是国家创新体系的重要组成部分。把民营科技领军企业作为国家战略科技力量进行培育建设，是实现中国特色高水平科技自立自强的现实选择。近年来，科技部与全国工商联不断深化合作，共同支持和引导民营企业提升创新能力。一批民营企业不断加大研发投入，牵头承担国家重大科技任务，为突破产业关键核心技术发挥了重要作用，战略科技力量的地位和作用进一步凸显。

王志刚强调，要按照“四个面向”战略要求，支持民营企业创建科技领军企业和世界一流企业、强化战略科技力量。创新不问出身，谁能干就让谁干。要突出战略定位，切实发挥民营企业在关键核心技术攻关中的重要作用。强化科技领军企业在重大科技任务中的“出题者”与“阅卷人”作用。要持续提升民营企业创新能力，在创新基地、人才建设、科研投入等方面加大对民营企业的支持。要加强政策引导与服务，积极为民营企业营造稳定、透明、可预期的发展环境，增强创新发展的信心。

王志刚强调，民营科技领军企业要胸怀“国之大者”，紧密围绕国家重大需求，勇担使命任务。要将企业战略主动融入国家战略，立志突破一批制约国民经济和社会安全的重大技术瓶颈。要弘扬企业家精神，民营企业家要努力成为具有国际视野、科技素质、战略眼光的优秀企业家。科技部将会同全国工商联认真落实好两部门定期会商机制，强化政治引领，做好民营龙头企业与国家科技战略对接；强化信心引领，优化面向民营龙头企业的创新服务；强化发展引领、支持民营龙头企业发挥原创技术“策源地”作用；强化责任引领、支持民营龙头企业发挥产业链“链长”作用等，共同支持民营企业在创建科技领军企业和世界一流企业方面取得更大进展。

徐乐江指出，要提高政治站位，深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和民营经济重要论述精神，将党中央关于培育科技领军企业、强化国家战略科技力量的系列决策部署，作为引导支持民营龙头企业创建科技领军企业的根本遵循。要直面现实问题，充分发挥民营企业科技创新重要主体作用。当前，民营企业已经成为科技创新的重要主体，部分民营龙头企业已经主动与国家科技战略对接，参与了国家重点研发计划专项、重大项目和国家级创新平台建设。同时，民营企业仍然面临一些现实困难和问题，需要高度重视，切实加以解决。

徐乐江强调，要务实创新，共同抓好重点工作安排的落实。要共同加强对民营企业的政治引领和思想引导，通过加强政策宣传解读，及时回应企业关切，加强民营企业家国家安全教育，引导民营经济人士完整准确全面理解党中央决策部署，聚精会神抓发展，安下心来搞经营。要共同做好民营科技企业风险防范化解工作，密切关注受政策影响较大的相关行业，通过共同开展调研、排查大型民营科技企业风险隐患、参与企业日常监管、参与风险处置等方式，形成工作合力。要共同统筹项目、基地、人才、资金、政策等资源，发挥工作机制作用和工商联组织优势，制定个性化服务支持方案，支持民营龙头企业创建科技领军企业。要共同推进科技政策扎实落地，构建民营科技企业梯度培育体系，支持创新型中小企业发展壮大。

会上，高德红外、伊利、小米、华为、百度、京东、三一集团、首药控股、大北农科技等9家民营企业负责同志，围绕强化国家战略科技力量的特色做法、工作考虑及意见建议等作了交流发言。全国工商联党组成员、秘书长赵德江参加会议。

(责编：赵竹青、陈键)