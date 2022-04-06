人民网北京4月6日电 （记者申佳平）北斗卫星导航系统是我国着眼于经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，是为全球用户提供定位、导航和授时服务的国家重要空间基础设施。经过多年建设，已于2020年7月正式开通服务。

近日，国家发展改革委高技术司主要负责同志回答记者提问时表示，到“十三五”末我国卫星导航产业规模超过4000亿元，“十四五”时期将从五个方面进一步完善北斗产业发展支持政策，推动北斗产业高质量发展。

他指出，“十四五”时期要基于北斗应用需求和产业基础条件，着力突破一批关键技术，打造龙头企业带动牵引、产学研用深度融合的创新体系。初步建成支撑北斗科技创新与产业发展的学科体系、标准体系、能力评估体系，组建一批创新能力平台，实现协同研发、产业融合、应用创新等能力大幅提升。同时，以市场化方式推动北斗全面应用，持续降低产品和服务成本，提升应用效能，鼓励民营企业参与北斗应用技术研发、产品研制、系统建设，明确风险责任、收益边界，加强绩效评价，形成产业发展良性循环。

“十四五”时期，国家发展改革委还将积极会同有关部门，加强系统谋划和顶层设计，强化政府引导作用，进一步完善北斗产业发展支持政策，加强监督管理，推动北斗产业高质量发展。

一是加强统筹协调。强技术攻关、应用落地、基础设施建设、卫星频率资源管理、标准制定、知识产权保护、安全保障、人才队伍建设、国际合作等方面的统筹谋划和协调推进。

二是健全法律法规。研究制定卫星导航相关法律法规，规范和促进卫星导航活动，完善地基增强系统等各类设施和运营平台在建设、运行、监督、管理等方面的法律法规，为北斗应用及产业化发展提供法律依据。

三是完善标准规范。加快北斗应用有关标准制修订工作，形成覆盖全面、科学合理的标准体系。建立健全北斗产品和服务检测认证体系及质量监管机制，推动第三方检测、评估、监督机构建设。推动产品认证等合格评定服务的发展，健全政府、行业、社会等认证采信机制。

四是强化政府支持。组织实施北斗产业化重大工程。研究出台北斗服务的配套支持政策，积极引导社会资本为高成长创新型企业提供资金支持。在商业自主基础上，引导金融机构加大对带动力强、惠及面广的北斗产业项目的信贷支持力度，推动产业投资机构和担保机构加大对北斗相关企业的融资担保支持力度。

五是做好宣传推广。发布北斗产业发展白皮书，宣介北斗应用和产业发展情况。加强典型宣传，大力推广技术先进、安全可靠的北斗产品和解决方案。建设北斗科普教育基地，引导公众了解北斗、认可北斗、使用北斗，提升北斗的社会影响力。坚持自主创新、品质卓越、特色服务，深度融入新时代北斗精神等文化内涵，努力将北斗打造成为全球品牌。

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