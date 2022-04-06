人民网北京4月6日电 （记者赵竹青）据商务部官网消息，今年1至2月，我国服务贸易继续保持较好增长态势。服务进出口总额9534.8亿元（人民币，下同），同比增长33.5%；其中服务出口4675.8亿元，增长39.4%；进口4859亿元，增长28.3%。服务出口增幅大于进口11.1个百分点，带动服务贸易逆差下降57.6%至183.1亿元，同比减少249.1亿元。

商务部服贸司负责人表示，知识密集型服务贸易稳定增长成为主要特点之一。1至2月，我国知识密集型服务进出口3824亿元，增长17.9%。其中，知识密集型服务出口2196.9亿元，增长20.3%；出口增长较快的领域是知识产权使用费，电信计算机和信息服务，其他商业服务，分别增长72.1%、25.7%、17.1%。知识密集型服务进口1627.1亿元，增长15%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达124.9%。

同时，旅行服务进出口有所恢复。1至2月，我国旅行服务进出口1497.7亿元，增长16.9%，其中出口下降7.1%，进口增长19.1%。剔除旅行服务，1至2月我国服务进出口增长37.2%，其中出口增长41%，进口增长32.5%；与2019年同期相比，服务进出口增长59.4%，其中出口增长75.3%，进口增长42.4%。

(责编：赵竹青、吕骞)