原标题：惠企利民 农业银行减免小微企业服务收费31项

农业银行严格落实小微企业和个体工商户支付手续费降费政策，主动让利，共计减免小微企业服务收费31项，充分体现了农业银行服务实体经济，对小微企业减费让利的责任担当。

农行广东分行积极开展“支付降费 让利于民”“我为群众办实事 支付降费见实效”等主题宣传。得知减费让利政策后，广东中牧农业发展有限公司负责人邓先生在农行申请了贷款，并推介关联公司开立基本户、签订代发工资合同。目前，该公司每笔小额转账汇款手续费均享受10%的减免。

农行黑龙江分行认真推动小微企业和个体工商户支付手续费降费政策落地，自上而下强化部署推动、广泛培训宣传、狠抓精细管理，确保政策落地不打折。各级行通过网点沙龙、小讲堂、电话短信等方式加大宣传力度，组织开展“进市场、进商圈、进商户”现场宣传活动。各网点通过LED门楣屏、多媒体宣传展示设备、厅堂公告栏等多种便于触达、易于感知的形式对外公告和宣传，精准引导，确保客户充分了解降费政策。

农行宁波分行积极响应减费让利、惠企利民的政策，遵循“应降尽降”原则，出台了“一揽子”降费措施，有效减轻小微企业负担，让市场主体能够迸发出更大发展活力。

农行宁夏银川宝湖路支行设立“小微企业开户绿色窗口”，实行“开户业务即来即办，开户费、账户管理费全免”的政策，为来宁夏创业的刘先生办理企业开户等相关业务，减轻了小微企业主的负担。为切实推动减费让利各项优惠政策落到实处，农行宁夏分行始终将降费让利作为一项长期系统性工作，通过新版价格目录更新及公示、网点员工培训讲解等，不断优化工作举措，确保政策有效落地。该行通过加强日常监测，不定期采取现场督导、暗访督导等多种方式，检查信贷融资和中间业务服务收费执行情况，确保政策落实到位。

农行湖南分行持续深入推进减费让利相关工作，深入开展“支付降费让利于民”等主题活动，让小微企业和个体工商户享受政策红利，及时纾难解困，助力实体经济发展。湖南株洲董家塅高科园某公司财务负责人王女士在农行客户经理回访时高兴地说到：“降费政策真是太好了，感谢你们！近半年，公司在本外币账户开户、资金支付等方面都减免了费用，降低了财务成本。”在农行湖南分行，像王女士一样享受到政策红利的小微企业和个体工商户超过3.4万家。该行深入全省130个园区开展“走进百园万企，助力实体经济”攻坚行动，加强与园区管委会的合作，通过召开金融专场推介会、园区服务平台宣传、上门宣传等方式，持续将政策点对点、面对面地向企业精准传递；另一方面，该行在营业场所张贴降费公告，摆放服务价格目录手册、宣传折页，网点现场宣传降费政策，解答客户疑问。

(责编：曹淼、李源)