原标题：国家开发银行一季度千亿元贷款支持能源绿色低碳转型

今年以来，国家开发银行聚焦开发性金融主责主业，充分发挥中长期投融资作用，一季度向能源领域发放贷款1090亿元，重点支持核电、风电、光伏发电等清洁能源发展，以及煤炭等传统能源清洁低碳转型，为助力优化我国能源结构，有序推进碳达峰碳中和工作作出积极贡献。

在清洁能源领域，开发银行聚焦推动大型风电、光伏发电基地建设以及抽水蓄能、水电、核电等绿色低碳重点领域项目落地实施，一季度发放清洁能源产业贷款765亿元，贷款余额较上年新增488亿元，支持了内蒙古上都百万千瓦级风电基地、包头采沉区光伏基地、丰宁二期抽水蓄能电站等一批重点重大项目建设。同时，积极申领运用人民银行煤炭清洁高效利用专项再贷款，支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤电清洁高效利用、工业及民用清洁采暖、煤炭资源综合利用等领域，助力提升煤炭清洁高效利用水平。

开发银行有关人士表示，下一步，开发银行将立足我国资源禀赋，坚持先立后破，加大绿色金融供给力度，积极支持清洁能源发展，助力煤炭清洁高效利用，为服务实现“双碳”目标作出新的贡献。

(责编：董童、李源)