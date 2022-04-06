人民网北京4月6日电 （记者余璐）今天，自然资源部海洋战略规划与经济司发布《2021年中国海洋经济统计公报》（以下简称《公报》）。据初步核算，2021年全国海洋生产总值90385亿元，比上年增长8.3%，占沿海地区生产总值的比重为15.0%，比上年上升0.1个百分点。其中，海洋第一产业增加值4562亿元，第二产业增加值30188亿元，第三产业增加值55634亿元，分别占海洋生产总值的5.0%、33.4%和61.6%。

2021年主要海洋产业增加值构成图。图片来源：《2021年中国海洋经济统计公报》

“2021年，我国主要海洋产业强劲恢复，发展潜力与韧性彰显。”自然资源部相关负责人表示，海洋渔业转型升级持续推进，绿色、智能和深远海养殖加速发展；海洋油气业增加值取得平稳增长，海洋油气产量继续保持双增长；海洋电力业、海水利用业和海洋生物医药业增势持续扩大，海上风电累计装机容量跃居世界第一，海水淡化工程建设稳步推进，海洋生物医药产业化进程加快；海洋化工业持续增长，海洋石化、盐化工产品量价齐升，海洋矿业开采速度有所放缓；海洋船舶工业加快复苏，新承接海船订单同比出现翻倍增长；海洋工程建筑业稳步发展，以智慧港口为代表的海洋新型基础设施建设持续发力；海洋交通运输业保持良好发展态势，海洋货运量保持稳定增长；滨海旅游业保持较快恢复态势，但尚未恢复到疫情前水平。

2021年海洋生产总值数据表。图片来源：《2021年中国海洋经济统计公报》

《公报》显示，2021年，我国主要海洋产业增加值34050亿元，比上年增长达10.0%，产业结构进一步优化，发展潜力与韧性彰显。海洋电力业、海水利用业和海洋生物医药业等新兴产业增势持续扩大，滨海旅游业实现恢复性增长。海洋交通运输业和海洋船舶工业等传统产业呈现较快增长态势。

区域海洋经济发展情况如何？自然资源部相关负责人介绍，2021年，北部海洋经济圈海洋生产总值25867亿元，比上年名义增长15.1%，占全国海洋生产总值的比重为28.6%；东部海洋经济圈海洋生产总值29000亿元，比上年名义增长12.8%，占全国海洋生产总值的比重为32.1%；南部海洋经济圈海洋生产总值35518亿元，比上年名义增长13.2%，占全国海洋生产总值的比重为39.3%。

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