人民网北京4月8日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行4月7日召开了2022年支付结算工作电视会议。会议要求，下一阶段要服务总体部署，依法加强平台企业支付业务监管，系统推进跨境赌博、电信网络诈骗和非法支付活动“资金链”治理，完善支付体系建设。

会议认为，2021年以来，人民银行支付结算系统涉赌涉诈“资金链”治理成效明显，支付支持双循环体系加快健全；聚焦实体经济和民生需求，解群众之忧、纾企业之困，支付服务质效持续提升；纵深推进严监管常态化，支付市场秩序不断规范；统筹兼顾安全和效率，支付基础设施稳健运行，清算市场发展日益规范有序，社会资金循环顺畅高效。

会议强调，下一阶段要坚持稳字当头，保障支付业务安全连续运行，筑牢支付机构风险防线；要聚焦群众期盼，不断优化银行账户服务，持续巩固支付降费成果，稳步提升支付普惠水平，进一步改进中央银行账户服务与管理；要突出支付全链条管理，严格受理终端管理，强化市场主体合规能力建设，不断完善执法检查工作机制；要深化全面从严治党，营造“严”的工作氛围，强化行政监督，提升治理效能。

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