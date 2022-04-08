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水利部：2022年全年可完成水利工程投资约8000亿元

2022年04月08日13:52 | 来源：人民网
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人民网北京4月8日电 （王仁宏）今日，水利部副部长魏山忠在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，水利工程是民生工程、发展工程、安全工程，今年将再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目，包括南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、灌区建设和改造等工程。“这些工程加上其他水利项目，全年可完成投资约8000亿元。”

魏山忠表示，2021年中央经济工作会议、今年政府工作报告，都把加强水利基础设施建设作为扩大内需的重要领域。水利工程具有较好的规划和前期工作基础，特别是重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多，在保障国家水安全、推动区域协调发展、拉动有效投资需求、促进经济稳定增长等方面具有重要作用，加快推进水利基础设施建设有需求、有条件、有基础。

“今年要重点推进建设的重大水利工程项目，将在防洪、供水、灌溉、生态等方面发挥显著的效益。”魏山忠以今年开工建设的淮河入海水道二期工程为例，这项工程是淮河流域防洪的战略性骨干工程，建成后，淮河的入海流量将由2270立方米/秒提高到7000立方米/秒，洪泽湖的防洪标准将从100年一遇提高到300年一遇，对淮河的防洪安全至关重要。

水利部将聚焦保障防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全，以“十四五”水安全保障规划为依据，以实施国家水网重大工程为重点，加快实施在建水利工程，对符合经济社会发展需要、前期技术论证基本成熟、省际间没有重大分歧、地方推动项目建设意愿较为强烈的重大水利项目，加快审查审批，推动工程尽早开工建设。在统筹做好新冠肺炎疫情防控、防洪抗旱减灾的同时，抓好水利工程建设的组织实施和协调推动，确保按期完成年度各项目标任务，推动新阶段水利高质量发展，增强国家水安全保障能力。

(责编：王仁宏、吕骞)

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