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观察：纳税信用变“真金白银” 激发市场主体发展活力

人民网记者 车柯蒙
2022年04月08日10:54 | 来源：人民网
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“凭借良好的纳税信用，企业除享受税务部门的4项激励举措，还享受到其他7家单位的8项奖励措施，其中市场监督管理局、经济信息局等四家单位直接发放各类奖补资金96万余元。”在安徽省亳州市，连续三年获评A级纳税人的安徽济人药业有限公司副总经理张文广表示。

2021年7月，安徽省亳州市人民政府印发《“税信通”联合激励暂行办法》，创新试点“税信通”联合激励措施，以“纳税信用”为支点，由亳州市税务局牵头带动21个政府部门，为A级纳税人提供37项联合激励措施。近日，“税信通”联合激励措施再扩容，帮助市场主体享受更多“信用”利好。

据了解，税务部门每年依据采集到的企业日常税收遵从记录，通过诚信意识、遵从能力、实际结果和失信程度4个维度、近100项评价指标，对企业上一年度纳税信用状况进行评价，评价结果分为A、B、M、C、D五级。

近年来，税务部门联合银保监会、金融机构深化“银税互动”，将纳税信用转化为融资信用，让资金“活水”更加通畅。

在深圳，针对受疫情影响较大的中小微企业，税务部门将进一步搭建“银税互动”平台，通过深化税收数据共享，帮助企业将“纳税信用”转化为“融资信用”，增强银行放款信心，拓宽中小微企业贷款渠道、简化申贷流程、提速贷款发放，破解中小微企业融资难题，进一步激发企业活力。

“种子、种苗、化肥、农膜……春耕生产哪个都不能少，花钱的地方特别多。”林银铁是福建省厦门市城场村一家农民合作社的负责人，合作社成立初期他曾遇到资金难题。“没想到，纳税信用成了‘敲门砖’，帮我们从银行获得50万元授信额度。”林银铁表示，现在，他们生产的有机蔬菜广受市场好评，销售额增长很快。

在广西，玉林市兴业广鑫剑麻加工厂在网上向银行贷到了一笔利率低、无抵押、无担保的资金。该公司财务人员说：“这笔200万元的纯信用贷款，对我们来说就是雪中送炭，解决了燃眉之急。”之所以该企业能零抵押贷款，是因为其公司拥有A级纳税信用。近年来，广西税务部门不断深化“银税互动”，扩大合作银行“朋友圈”，打通贷款环节，简化办理流程，缩短审批时限，通过税、银、企信息共享，实现业务办理快审快批快放，助力解决小微企业融资难题。

为助力中小微企业健康发展，吉林省税务部门聚焦涉农企业资金少、融资难问题，拓宽税收信用贷款支持力度，依托纳税信用等级出台的“银税互动”信贷产品，为涉农企业融资打造更加便捷优质的“快速通道”。

“去年，我通过“银税互动”办理了300万元的贷款，用这笔贷款购买了人参、中药材、土特产等原材料，解决了生产经营急需资金的难题。”说起“税银合作”给企业带来的利好，集安市天合参茸制品有限公司法定代表人王河金表示。

国家税务总局相关负责人表示，当前，纳税信用评价结果应用向多领域扩展，守信企业在税收服务、融资授信、项目管理、进出口等领域享有越来越多的优惠和便利。企业纳税信用整体状况稳中向好，纳税信用管理在社会信用体系建设方面的作用越来越突出。

(责编：申佳平、吕骞)

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