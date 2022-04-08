人民网北京4月8日电 （记者赵竹青）4月7日，《中华人民共和国政府和新西兰政府关于升级<中华人民共和国政府和新西兰政府自由贸易协定>的议定书》（以下称《升级议定书》）正式生效，将进一步扩大中新双方在自贸协定项下市场开放，并提升有关规则水平。

《升级议定书》使中新两国自贸关系在《中国—新西兰自由贸易协定》(以下称《中新自贸协定》)和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）基础上实现了进一步提质增效，有助于进一步深化两国各领域务实合作，释放高水平开放政策红利，促进双边贸易投资自由化便利化，不断丰富和充实中新全面战略伙伴关系内涵。

商务部国际司负责人表示，《升级议定书》是在《中新自贸协定》原有基础上，达成的符合现代国际经贸规则的高水平自贸协定。《升级议定书》涵盖了广泛议题，实现了双方互惠互利，将为两国进一步深化贸易投资往来，稳固产业链供应链合作提供有力支撑。

进一步扩大市场开放，提升贸易便利化

货物贸易领域，《中新自贸协定》中，中新双方已实现高水平自由化，分别达到97%和100%的零关税水平。为稳定和扩大进口来源，推动绿色和可持续发展，中方在《升级议定书》中承诺将对自新进口的12个税目木材和纸制品在10年内逐步取消关税，主要包括木纤维板、餐巾纸、书写纸、牛皮纸、胶粘纸、纸板及纸制标签等。

服务贸易领域，双方在市场准入方面作出更大的开放承诺，大幅扩大了最惠国待遇承诺的涵盖范围。中方在航空、建筑、海运、金融等领域扩大对新方开放，尤其是航空服务领域，新增对机场运营服务、地面服务和专业航空服务的承诺。新方提高法律服务、工程和集中工程服务等领域开放水平，新增了对管理咨询及其相关服务全部开放的承诺。新方还改进了《中新自贸协定》中对中国特色工种工作许可安排的承诺，提高了中国公民申请量较大的汉语教师和中文导游赴新就业的配额。

投资领域，新方大幅放宽对中方投资者的审查门槛，给予中方投资者与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员同等的审查门槛待遇。中方投资者在新投资将比之前更自由更便利。

在原产地规则方面，《升级议定书》完善了直接运输条款规定，引入经核准出口商原产地自主声明制度，增加了原产地证书补发、免于提交原产地文件、联网核查系统等条款，大幅便利贸易企业运用协定享惠。双方还将设立原产地规则委员会，推动更加规范、有效实施原产地规则。

在海关程序与贸易便利化方面，双方承诺在满足相应条件下对货物快速放行，对易腐货物尽可能6小时之内放行；推动贸易管理文件更加透明化，并认可电子版与纸质版文件具有同等效力；运用风险管理、信息技术等手段为双方企业提供更加高效快捷的通关服务。

在技术性贸易壁垒方面，双方扩大了产品合格评定程序的机构合作范围，还新增了边境措施、标志与标签等条款，对产品入境的程序性规定进行升级。

《升级议定书》对原协定合作章进行升级，并新增了电子商务、政府采购、竞争政策、环境与贸易等4个章节，在广泛领域达成高水平经贸规则。

为进一步扩大经贸合作提供重要机遇

《中新自贸协定》于2008年签署并生效，是我国与发达国家签订的首个自贸协定。截至2019年，协定降税安排均已完成过渡期并全面实施。2021年1月26日，中新双方正式签署《升级议定书》。

自《中新自贸协定》生效实施以来，双边贸易实现快速增长，中方已连续多年保持新第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源国。2021年，中新双边贸易额再创新高，达247.2亿美元，同比增长达36.4%，是2008年自贸协定签署之初双边贸易额的约5.6倍。协定实施极大促进了两国贸易增长，深化了双方各领域务实合作，丰富和充实了中新全面战略伙伴关系内涵。

商务部国际司负责人表示，此次《升级议定书》达成的市场开放承诺和高水平规则，为两国进一步扩大经贸合作提供了重要机遇。

一是促进货物贸易发展。关税和非关税贸易壁垒的减少、贸易自由化便利化规则实施，有利于双方进一步降低贸易成本，提高通关效率，扩大贸易规模，稳固和强化产业链供应链。

二是拓展服务投资合作领域。双方新增服务贸易开放部门，新方还大幅放宽对中方投资者的审查门槛，有利于降低我企业赴新投资的制度性交易成本，形成更加透明、稳定、可预期的投资环境，进一步激发双边服务贸易和投资领域合作潜力。

三是开辟经贸合作新空间。《升级议定书》对标国际高标准经贸规则，新增包括电子商务等一系列边境后合作和纪律条款，有利于双方在数字贸易等更广泛经贸领域开展合作，共同提升国际经济竞争力，也为双方未来商签更高水平双边和区域自贸协定打下良好基础。

同时，《升级议定书》的生效实施也意味着迈出了实施自贸区提升战略的新步伐，将进一步深化中新双方贸易投资往来和各领域务实合作，有助于我国更好利用国内国际两个市场、两种资源，深入推进高水平制度型开放，服务构建新发展格局。

(责编：赵竹青、吕骞)