人民网北京4月8日电 （王仁宏）据水利部消息，近日，水利部批复了长江流域的綦江、御临河、澧水、洞庭湖环湖区4条跨省江河流域水量分配方案，明确了这些江河流域及相关省份地表水开发利用相关控制指标，为落实水资源刚性约束要求进一步夯实了基础。

截至目前，全国已累计批复67条跨省江河流域水量分配方案。水利部指导督促各省份累计批复343条跨地市江河流域水量分配方案。

据悉，綦江为长江上游右岸一级支流，流经贵州省、重庆市，干流全长220公里，流域面积7140平方公里，多年平均地表水资源量38.1亿立方米。綦江流域水量分配方案明确了不同来水条件下贵州、重庆2省（市）的水量分配份额，以及松坎等5个控制断面下泄水量、最小下泄流量控制指标。

御临河为长江上游左岸的一级支流，流经四川省、重庆市，干流全长226公里，流域面积3896平方公里，多年平均地表水资源量21.14亿立方米。御临河流域水量分配方案明确了不同来水条件下四川、重庆2省（市）的水量分配份额，以及四海等4个控制断面下泄水量、最小下泄流量控制指标。

澧水是长江中游右岸洞庭湖水系的重要支流，流经湖南省、湖北省，干流全长388公里，流域面积1.86万平方公里，多年平均水资源总量168亿立方米。澧水流域水量分配方案明确了湖南、湖北2省的水量分配份额，以及鱼潭等8个控制断面下泄水量、最小下泄流量控制指标。

洞庭湖位于荆江河段南岸，为我国第二大淡水湖。洞庭湖环湖区涉及湖南、湖北、江西3省，总面积31285平方公里，多年平均地表水资源量185亿立方米。洞庭湖环湖区水量分配方案明确了不同来水条件下湖南、湖北、江西3省的水量分配份额，以及城陵矶等7个控制断面下泄水量、最小下泄流量控制指标。

下一步，水利部将进一步加大江河流域水量分配工作推进力度，强化水量分配方案实施监管，为全面贯彻落实“四水四定”原则提供重要支撑。

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