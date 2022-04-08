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3月末外汇储备规模31880亿美元 专家：有基础继续保持稳定

2022年04月08日09:48 | 来源：人民网
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人民网北京4月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日公布的最新外汇储备规模数据显示，截至2022年3月末，我国外汇储备规模为31880亿美元，较2月末下降258亿美元，降幅为0.8%。

谈及我国外汇储备规模变动的原因，国家外汇管理副局长、新闻发言人王春英表示，2022年3月，我国跨境资金流入总体回升，外汇市场供求延续基本平衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策、地缘政治局势、新冠肺炎疫情等因素影响，美元指数上涨，主要国家债券价格总体下跌。

“外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。”王春英表示。

在民生银行首席研究员温彬看来，今年3月末，我国外汇储备规模较2月末有所回落，主要由于估值因素引起。未来，我国经济长期向好的基本面没有改变，我国外汇储备规模有基础继续保持稳定。

温彬认为，今年前两个月我国工业增加值、投资、消费等主要宏观数据实现了较快增长，反映出政策逐渐发挥效果。近期，国家进一步部署加大力度支持稳增长的举措，减税降费、科技创新等政策有望加快落地实施，有助于为实体经济纾困，保持经济运行在合理区间，这将对外汇储备规模保持稳定形成支撑。

王春英表示，当前全球疫情仍处于大流行阶段，外部环境更趋复杂严峻，国际金融市场波动性加大。但我国坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、长期向好的基本面不会改变，将支撑外汇储备规模保持总体稳定。

(责编：申佳平、吕骞)

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