人民网北京4月8日电 （记者杜燕飞）“加快构建新型电力系统是当前电力行业工作的重中之重。”中电联党委书记、常务副理事长杨昆日前在2022年经济形势与电力发展分析预测会上表示，要稳步推进煤电由主体电源向调节型电源转变，大力推动电源结构清洁绿色转型，积极推动新型电力系统建设。

发挥煤电支撑性调节性作用

煤电是电力工业运行的基础，也是由我国富煤缺油少气的能源资源禀赋决定的。2021年下半年，部分地区出现了缺煤限电现象，这一时期煤电以47%的装机占比贡献了超过60%的发电量。

根据中电联预测，2022年全国电力供需总体平衡，部分时段部分区域电力供需偏紧。保障电力安全供应，任务仍然艰巨。

日前发布的《“十四五”现代能源体系规划》指出，发挥煤电支撑性调节性作用。加快推进煤电由主体性电源向提供可靠容量、调峰调频等辅助服务的基础保障性和系统调节性电源转型，充分发挥现有煤电机组应急调峰能力，有序推进支撑性、调节性电源建设。

“到2030年随着新能源占据装机主体，煤电仍然是系统灵活性和发电量的第一大支撑电源。到2060年基于系统安全性和经济性的考虑，煤电依然会保持一定的规模。”杨昆认为，煤电平抑新能源大规模介入的波动性和随机性，保障新能源消纳和电网稳定的“压舱石”作用还将保持相当长一段时间。因此，“十四五”期间煤电发展要坚持严控增量、优化存量、适度安排煤电新增规模，服务新能源发展。

他进一步解释说，煤电机组尽可能按照增机减量的思路安排运行，增加装机满足电力平衡要求，减少发电量，尽可能利用清洁能源发电，减少碳排放；继续推进煤电机组灵活性改造，完善电力市场辅助服务补偿与交易等政策，引导煤电发挥容量效应和灵活性优势，做好煤电延寿管理，保留2500万以下煤电机组运行，更好地发挥经济效益。加强对火电企业金融的支持，推动电煤中长期签订及履约监管，将合同履约评价纳入企业信用评价体系，对恶意违约中长期合约履约过低的责任方企业实行联合惩戒。

“我们要从保障能源安全、国民经济发展的高度认识煤电兜底保供、系统调节、应急备用等多位价值，先立后破、循序渐进，确保新能源对传统能源的有序替代。”杨昆说。

加快构建新型电力系统

“双碳”目标为风电、太阳能发电提供了发展空间。中电联预计，到2030年风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

日前发布的《“十四五”现代能源体系规划》明确，推动构建新型电力系统。推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进。

“‘十四五’及今后一段时间是能源电力转型的关键期，可再生能源将逐步成为装机的主要能源。”杨昆表示，随着可再生能源装机的增加，煤电机组的相对容量下降，作为系统稳定运行重要支撑的转动惯量也随着相对减少，电力电子部件和装备大幅度增加，电力系统的电力电子化将导致其结构特征、运行特性、控制模式发生根本性改变，一些在传统电力系统接触不多或研究不深的问题将会给新型电力系统构建带来挑战，需要下大力气从新型电力系统的理论方法。

他进一步表示，新能源占比逐步提高的新型电力系统具有双高与双随机的特点，需要采取系统性措施，建设数字化、智能化电网，加强源网荷储间的多元互动协调，要大力推动技术创新，开展新型电力系统结构、运行、源网荷储协调等相关理论和方法的研究，推动核心技术研发和攻关，制定出台新型电力系统相关标准。

杨昆同时认为，要进一步优化电网结构，加强跨省跨区输电通道建设，打造大范围资源优化配置平台，持续优化完善区域电网主网架，推动建设适应分布式、微网发展的智能配电网，提升电力系统数字化水平，基于云计算、人工智能、大规模超算等基础，建设多源协同调度系统，优化电网运行模式，大幅度提升系统运行、预测精度，事实电力供需信息的实时匹配和智能化响应，确保系统安全、稳定、可控、能控、在控。

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