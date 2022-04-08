人民网北京4月8日电 （记者李栋）近日，农业农村部印发《2022年农垦带头扩种大豆油料行动方案》（以下简称《方案》），对农垦带头扩种大豆油料作出安排，确保2022年全国农垦大豆种植面积达到1460万亩以上。

据了解，2022年农垦带头扩种大豆油料行动的目标是：不折不扣落实地方政府分解下达的大豆油料扩种任务，确保全国农垦大豆种植面积达到1460万亩以上，力争超过2020年水平；实现油菜、向日葵、花生等油料作物播种面积稳中有增，确保全国农垦油料作物种植面积达到460万亩以上；推动大豆油料单产水平稳步提升，单产提高2%以上；推动社会化服务向垦区外延伸，生产托管大豆面积120万亩以上、单产提高10%以上。

《方案》要求，农垦要通过优化布局、深挖潜力、科学轮作等方式带头扩大大豆油料种植面积。黑龙江、内蒙古、吉林、辽宁等垦区要促进大豆玉米兼容发展，推进良种良法配套、农机农艺融合。

在地下水超采区、低质低效粳稻种植区、寒地井灌稻区推进“水改旱”“稻改豆”试点。

通过推进合理轮作倒茬，扩大耕地轮作规模，建立“玉米＋大豆”“玉米＋大豆＋经济作物”等基本轮作制度。内蒙古、青海、新疆以及新疆兵团等春油菜主产垦区，湖南、湖北、江西、安徽、江苏等冬油菜主产垦区要采取与饲草轮作、盘活冬闲田、合理利用田埂、因地制宜推广稻油或稻稻油种植模式等措施，挖掘扩种潜力。

《方案》提出，农垦要通过选用优质良种、提升耕地地力、推广高产模式、做好节粮减损等方式带头提高大豆油料单产水平。要在大豆油料主产垦区，筛选推广一批田间表现好的大豆油料主导品种；鼓励农垦种业企业与高校、科研院所等开展联合攻关，选育推广一批抗逆抗倒、耐盐碱、适宜机械化的高产优质大豆油料作物品种。加大高标准农田建设力度，推广大豆油料优质高产高效生产模式，带动整体均衡增产。

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