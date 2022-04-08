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财政部对部分国债券种实施到期日管理

2022年04月08日09:31 | 来源：人民网
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人民网北京4月8日电 （记者王震）据财政部网站消息，为进一步提高国债管理的科学化、规范化水平，财政部决定对部分国债券种实施到期日管理。

所谓到期日管理，是指财政部通过将国债到期日设置为每月特定日期，以进一步加强国债管理、预算执行和库款管理统筹协调的过程。

财政部介绍，实施到期日管理的国债券种为记账式附息国债，即财政部发行的定期支付利息、到期偿还本金并支付最后一期利息、期限1年以上（含1年）的记账式国债，到期日设置为每月的15日和25日。具体规定如下：

①每期记账式附息国债的到期日为到期月份的15日或25日。首次发行时，起息日为到期日在发行月份的对应日，招标日为起息日前一工作日，缴款日为招标日后一工作日。

②续发行时，起息日为首次发行时的起息日，招标日由财政部根据筹资需求、国债市场情况等因素确定，缴款日为招标日后一工作日。

③记账式附息国债到期日如遇假期，到期日调整为假期前一工作日，起息日按照国债期限相应调整为到期日在发行月份的对应日。

(责编：王震、吕骞)

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