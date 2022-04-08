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人民银行：以支持绿色低碳发展为主线 继续深化转型金融研究

2022年04月08日09:34 | 来源：人民网
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人民网北京4月8日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行召开了2022年研究工作电视会议。会议指出，2022年人民银行研究系统要以支持绿色低碳发展为主线，继续深化转型金融研究，实现绿色金融与转型金融的有序有效衔接，形成具有可操作性的政策举措。

会议认为，2021年人民银行研究系统认坚持和弘扬“研究立行”的工作理念和优良传统，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务以及全行中心工作，扎实开展政策研究和理论研究，有序推进绿色金融和转型金融、区域金融改革、普惠金融、“十四五”金融发展规划编制等重点工作，取得了显著成绩。

会议强调，2022年人民银行研究系统要充分认识国内外环境深刻变化对研究工作提出的新要求和新挑战，勇挑重担，积极作为。要以服务稳增长和防风险为重点，强化重大基础性、前瞻性问题研究。要以新发展理念为指导，注重绿色金融、普惠金融、科创金融的融合发展，切实推动改革政策落地落实，不断深化区域金融改革各项工作。要以党史学习教育常态化、长效化为契机，充分认识红色金融史对金融改革发展的重要意义，运用科学规范的方法，加强红色金融史的系统性研究。

(责编：罗知之、吕骞)

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