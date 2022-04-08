原标题：淘宝账号名修改功能将于4月下旬全面开放 一年可修改一次

近日，有不少网友发现，淘宝账号（会员）名修改功能悄然更新，入口位于我的淘宝>设置>账号与安全>淘宝账号，修改后即时生效，网友期盼已久的淘宝改名愿望终于实现。

据了解，目前淘宝账号名修改功能处于灰测阶段，4月下旬将全面开放，用户一年可修改一次。这些天，不少被灰测到、第一批实现“改名自由”的淘宝用户，也已经在微博上“炫”了起来。

对很多人来说，淘宝名代表着过往，有些人的淘宝账号里住着前任或前前任，有些人的淘宝账号里则藏着各种“社死”“土味”元素，当这些名字出现在快递盒或无意间被人瞥见的那一刻，“我只想换个星球生活”“要是能重来，我要选李白”。

淘宝数据显示，过去一年有超过一百万人就修改账号名问题咨询淘宝客服。但因淘宝账号是淘宝用户的唯一身份识别依据，如果改动可能会导致相关订单信息、会员资格、优惠等用户权益得不到保障，所以暂时无法支持修改。但由于账号名作为淘宝用户身份的主要标识，是唯一的身份识别，链接了商家端和消费者端两端，背后涉及海量交易信息和交易链路，改动难度极大，不慎则会导致消费者相关订单信息、会员资格、优惠等各项权益不能得到保障。淘宝账号名修改项目负责人晨暮透露，此前技术团队尝试过多次未果，这次实现技术突破，是多个部门“咬牙坚持”“攻关克难”“共同协作”的结果。

晨暮表示，淘宝的改名功能其实从去年3月就开始推进了，因中间链路广、系统多，涉及到上百个产品的同步改进，所以项目团队一直在尝试最合适的方案，不断测试和调整。此外，淘宝方面表示，目前淘宝仅针对消费者账号开放修改功能， 商家身份暂不支持。账号名需要5-25位中英文、数字、下划线组合格式，不能重名，同时建议不要使用真实姓名、身份证、手机号等隐私信息。更改后，能够正常使用淘宝账号登录其他APP，不受任何影响。

值得关注的是，淘宝支持账号名修改是今年一月淘宝和天猫两大业务实现全面融合以来，陆续出现的众多“新变化”之一。上个月，淘宝天猫推出的未发货秒退款，购物车搜索等服务同样意在优化升级消费者的体验。

(责编：曹淼、李源)