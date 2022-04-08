人民网北京4月8日电 （记者罗知之）受疫情影响，部分人群不能按时还房贷怎么办？多家银行在接受人民网记者采访时表示，对受疫情影响的个人住房贷款客户，可提供包括延后还款时间、延长贷款期限、调整账单计划、保护客户征信权益等在内的服务支持。

工商银行：疫情发生后，工商银行高度重视个人贷款客户服务，对于因为受疫情影响的个人贷款客户，给予个人贷款延期还款服务支持，延期还款期间，客户不列入违约客户名单，同时对客户做好征信保护，持续加强客户服务。

农业银行：农行根据各地疫情影响程度和客户具体情况，提供个人住房贷款客户关怀政策。对于因疫情原因提出延后还款时间、减免罚息、消除逾期征信记录等诉求的客户，符合相关条件的均可享受上述关怀政策。客户可直接与贷款经办行或客户经理联系，咨询相关办理条件和办理流程。也可致电农行客服中心，客服人员收集完信息后发送客户贷款经办行，由经办行根据实际情况给予合理延后还款时间、免除征信及减免罚息等客户关怀政策。

中国银行：中行专门出台了包括手机银行线上还款、延长贷款期限、延迟还本付息、设置还款优惠期在内的一揽子个人住房贷款保障政策，上海、吉林等疫情防控重点地区分支机构积极响应客户诉求，针对因感染新冠住院治疗或隔离人员、参加疫情防控工作人员和受疫情影响暂时失去收入来源的客户，落实政策安排，持续做好受疫情影响的社会民生领域的金融服务。

建设银行：自2020年初新冠疫情爆发伊始，建行便针对住房按揭、消费贷款等业务出台了疫情期间延期还款等相关服务政策，适用于全国各省市出现疫情的地区，并一直延续至今。主要提供三类服务，一是最长至28天的短期延后还款，延期期间内不催收、不影响征信；二是调整账单计划，根据各地疫情情况，可选阶段性调整账单计划，降低当期分期还款额，降低部分延后至以后月份归还；三是延长贷款期限，延长贷款总体期限，推迟到期日，降低分期还款额。此外，针对受疫情影响、符合延期还款条件的客户，建行实施征信保护措施，并开通征信异议受理绿色通道，为客户提供快速办理异议申请的渠道，全力保障客户权益。

交通银行：交通银行近日公布了十九条举措全力支持上海抗疫，其中有一条举措就是“主动提供延期还本付息等服务”。交通银行指出，对线上抵押个贷客户，最高可给予30天的本金归还宽限期。对受疫情影响、还款能力暂时下降的个人贷款客户，可按疫情防控期间政策给予一定宽限期及征信纾困支持。

邮储银行：邮储银行对因感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员、参加疫情防控工作人员、疫情防控需要隔离观察人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的房贷客户，提供最长6个月的延期还款服务，在疫情防控的关键时期支持帮助受困客户渡过难关。此外，对于客户关心的征信问题，严格落实征信权益保护政策，明确对因疫情影响还款不便的上述四类房贷客户，可协助开展疫情相关的征信逾期记录调整，充分保护客户的征信权益。

早在2020年初，人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合出台了《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，要求金融机构完善受疫情影响的社会民生领域的金融服务。对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群，金融机构要在信贷政策上予以适当倾斜，灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排，合理延后还款期限。

业内人士指出，此时银行推出房贷延期还款政策，可缓解部分还款能力偏弱人群的资金压力。与2020年初的阶段性政策不同的是，当前各家银行对是否予以延期支持、以及延期申请用户认定标准等方面有所不同。因此，相关的标准化政策出台具有一定的必要性。

(责编：罗知之、吕骞)