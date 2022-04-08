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专家热议酱香白酒高质量发展 核心产区又增万吨级新产能

人民网记者 孙博洋
2022年04月08日13:06 | 来源：人民网
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近年来，“酱酒热”成为白酒行业发展的趋势之一，赤水河畔也成为白酒行业的必争之地。近日，中国酱酒行业高质量发展论坛在贵州茅台镇举办，来自白酒行业的专家和一线经营者汇聚一起，就酱酒发展新趋势和行业高质量发展进行了研讨。

会上，贵州省酿酒工业协会理事长黄平表示，白酒行业新一轮的竞争将是品类内的竞争，除了不同品类之间的竞争，下一轮的竞争将是品类内部的竞争，这一轮的竞争将会更加惨烈，更多比拼的将是品牌、品质、产能和模式。

他认为，各酱酒企业要做好生态酿造的提升，使企业能够可持续发展、绿色高质量发展，牢固树立生态文明理念，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

贵州省食品工业协会会长王遵在发言时表示，贵州省高增长的白酒产业规划与业内大规模产能建设活动，体现了市场对酱香型白酒未来广阔发展空间的共识与信心。新国发2号文件的颁布对贵州白酒行业发展更是难得的契机，这意味着白酒行业正逐步走向高质量发展的新阶段。通过政策扶持，促进白酒产业转型升级，带动产业集群协同发展，成为支撑地方经济和社会发展的新引擎，需要各方共同促成。

肆拾玖坊创始人、CEO张传宗在发言时表示，高品质、高品味的酱香白酒有三个边界条件：一是来自茅台镇核心产区；二是坚守“12987”的传统工艺；三是按照三分酿七分藏的规律，做时间的朋友。

在恪守品质方面，张传宗认为，“善酿者”首先是高品质酱酒的生产者。坚持自主酿造，坚守仁怀源头产区，并从原料、工艺、管理、人才、产能等多维度提升白酒品质。

奠基仪式现场。图片由受访方提供

4月2日，肆拾玖坊万吨酿酒基地兰家湾项目在仁怀茅台镇举行了奠基仪式。据介绍，该项目预计投资额50亿元，一期工程计划年底投产，实现5000吨大曲坤沙酱酒产能；二期工程建成之后，项目总产能将达到约1.2万吨。

据了解，结合兰家湾项目建设，肆拾玖坊将进一步做好资源整合，用3到5年时间，在仁怀建成5万吨产能、20万吨储能，在前端建设1万个新零售终端。

业内人士认为，兰家湾项目是肆拾玖坊深度扎根酱酒核心产区，高度参与仁怀市酱酒产业综合整治，促进产业高质量发展的代表项目，而这也标志着其进入了一个新的更高质量的发展阶段。

(责编：申佳平、吕骞)

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