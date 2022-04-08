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中国企业技术出海 彩电基地在印尼投产

2022年04月08日15:27 | 来源：光明网
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原标题：中国企业技术出海 彩电基地在印尼投产

　　中国企业从品牌出海到技术出海迎来又一个突破。4月7日，位于印尼雅加达的彩电生产基地PT.GAS工厂举办了开工投产仪式，这意味着海信自主技术兴建的彩电基地在印尼正式投产。

　　该工厂是印尼先进的彩电生产基地，拥有液晶模组生产线和彩电整机生产线，年产能近60万台，主要生产32英寸至75英寸的海信和东芝品牌电视产品，满足海信在印尼市场的本土化生产和经营的需求。

　　在今年刚刚过去的第一季度，海信印尼公司电视销量同比增长92%，预计到今年年底实现销量增幅翻一番。随着电视工厂投产和市场基础的不断完善，未来三年海信在印尼市场将继续保持高速增长态势，预计到2024年，海信电视在印尼市场的销量将突破60万台。

　　印尼工业部电子和信息司司长Ali Murtopo Simbolon、Purwakarta县政府秘书长Saepudin、GAS公司董事长喻从皓和海信视像亚太营销中心总经理刘法波出席开工剪彩仪式。（刘鹏）

(责编：曹淼、李源)

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