国新办2022年水利工程建设情况国务院政策例行吹风会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京4月8日电 （记者余璐）“今年，水利部将会同有关部门和地方，加快推进水利工程建设，积极扩大水利投资规模，推动新阶段水利高质量发展，为稳定宏观经济大盘、促进经济社会可持续发展提供坚实的水利支撑保障。”在4月8日国新办举行的2022年水利工程建设情况国务院政策例行吹风会上，水利部副部长魏山忠如是说。

魏山忠表示，2022年，水利部在加快在建工程建设进度的同时，重点推进55项重大引调水、流域骨干防洪减灾、重点水源、水生态治理修复、智慧水利等重大项目前期工作，年内开工建设南水北调中线引江补汉、淮河入海水道二期、环北部湾广东水资源配置等一批工程。实施1700余座病险水库除险加固。实施约570处大中型灌区续建配套与现代化改造，新增改善灌溉面积2500余万亩，在广西、海南、江西等地区开工新建一批大型灌区。治理主要支流和中小河流1.2万余公里，继续实施水土流失防治、华北等地区地下水超采综合治理，建设中小型水库90余座。上述工程加上其他水利项目，预计2022年可完成投资约8000亿元。

记者从会上了解到，2021年，水利部大力推进水利工程建设，进一步完善水利基础设施网络。截至2021年底，150项重大水利工程已开工建设62项，全年完成水利建设投资7576亿元，年度投资计划完成率达到90%以上。

“根据有关机构的研究成果，重大水利工程每投资1000亿元，可以带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万。今年完成8000亿元的水利投资，将会对做好‘六稳’‘六保’工作、持续改善民生、稳定宏观经济大盘发挥重大作用。”魏山忠说。

魏山忠指出，目前，水利仍然存在流域防洪工程体系不完善、水资源统筹调配能力不足、水生态水环境治理任务重、水利基础设施系统化网络化智能化程度不高等突出问题。

对此，今年的水利工程建设聚焦保障防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全“四个安全”。围绕推动新阶段水利高质量发展，突出提升水旱灾害防御能力、水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力和大江大河生态保护治理能力四方面的建设任务。

为完成好今年水利建设任务，水利部如何保障工程的顺利实施？魏山忠表示，水利部将采取五个方面的措施：

一是进一步细化工作责任。对重大工程实行清单化管理，逐项细化要件办理时限，明确责任单位、责任部门和责任人，严格落实工程建设管理制度，确保工程建设进度、质量和安全。

二是加快项目前期工作。加强与有关部门和地方沟通协调，及时研究解决用地、移民、环评等方面的问题，加快完善项目审批法定要件，推动尽早审批立项，争取多开、早开。

三是积极落实建设资金。健全多元化水利投融资机制，用好政府专项债券、水利中长期贷款等金融信贷资金，推进水利领域不动产投资信托基金试点，吸引社会资本参与水利工程建设管理，保障项目资金需求。

四是加快项目建设，发挥水利有效投资对经济的拉动作用。水利部门要统筹疫情防控和水利工程建设，督促项目法人组织好项目实施，优化资源配置，全力推进工程建设。

五是要加大监管力度。建立项目台账，及时跟踪掌握项目前期工作、投资落实、工程开工、计划执行、建设进度等情况，强化调度会商和分析研判，及时解决工程建设过程中的突出问题。

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