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水利部：我国已建成世界规模最大、范围最广、受益人口最多的水利基础设施体系

2022年04月08日18:19 | 来源：人民网
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人民网北京4月8日电 （记者余璐）今天，国新办举行2022年水利工程建设情况国务院政策例行吹风会。水利部副部长魏山忠在会上表示，党的十八大以来，我国加强新老水问题的综合治理、系统治理、源头治理，长江三峡、南水北调东中线一期工程、淮河出山店水库、江西峡江水利枢纽等一大批重大水利工程建并成发挥效益，形成了世界上规模最大、范围最广、受益人口最多的水利基础设施体系。

近日，国务院常务会议专题研究加强2022年水利工程建设扩大有效投资有关工作。会议指出，水利工程是民生工程、发展工程、安全工程，今年再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目，包括南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、灌区建设和改造等工程。全年水利投资可完成约8000亿元。

“这充分体现了党中央、国务院对水利工作的高度重视，也对加快水利工程建设提出了明确要求。”魏山忠表示，水利部将会同有关部门和地方，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦保障防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全，以“十四五”水安全保障规划为依据，以实施国家水网重大工程为重点，加快实施在建水利工程，对符合经济社会发展需要、前期技术论证基本成熟、省际间没有重大分歧、地方推动项目建设意愿较为强烈的重大水利项目，加快审查审批，推动工程尽早开工建设。

“此外，在统筹做好新冠肺炎疫情防控、防洪抗旱减灾的同时，抓好水利工程建设的组织实施和协调推动，压实各方责任，多渠道筹集建设资金，强化建设管理和监督检查，保障工程质量和安全生产，全力推进建设进度，尽可能多完成实物工作量，确保按期完成年度各项目标任务，推动新阶段水利高质量发展，增强国家水安全保障能力。”魏山忠说。

(责编：乔业琼、吕骞)

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