人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

水利部答人民网记者问：打造现代化数字灌区 提高粮食综合生产能力

2022年04月08日18:19 | 来源：人民网
小字号

在国新办举行的2022年水利工程建设情况国务院政策例行吹风会上，人民网记者提问水利部副部长魏山忠。国新办供图

人民网北京4月8日电 （记者余璐）“今年，水利部准备选择一些有条件的大中型灌区，打造一批现代化数字灌区，同时积极新建一批现代化灌区，进一步提高粮食综合生产能力。”在4月8日国新办举行的2022年水利工程建设情况国务院政策例行吹风会上，水利部副部长魏山忠在回答人民网记者提问时如是说。

大中型灌区是保障国家粮食安全的重要基础设施。据了解，我国农田有效灌溉面积10.37亿亩，占到耕地面积的54%。我国以54%的灌溉面积生产了全国75%的粮食和90%的经济作物。目前，我国大中型灌区有7000多处，有效灌溉面积5.2亿亩。

“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上，我们的饭碗应该主要装中国粮。”魏山忠指出，粮食要稳产，无疑灌区建设极为重要，尤其大中型灌区。因此，加强大中型灌区建设和改造，对巩固和增加灌溉面积、提升粮食产能十分重要。

3月29日召开的国务院常务会议明确，今年再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目，全年水利投资可完成约8000亿元。灌区建设和改造等工程被列入其中。

魏山忠介绍，今年水利部将实施大约90处大型灌区、480多处中型灌区改造，完善灌溉水源工程、渠系工程和计量监测设施，推进标准化规范化管理，新增恢复和改善灌溉面积2500余万亩。

“同时，还要做好与高标准农田建设的衔接，优先将大中型灌区建成高标准农田。准备选择一些有条件的大中型灌区，打造一批现代化数字灌区。”魏山忠说。

下一步，在加快推进大中型灌区建设方面，水利部将采取哪些措施？对此，魏山忠表示，今年要积极新建一批现代化灌区。加快在建大型灌区的建设，促进尽早建成发挥效益。同时，在水土资源条件适宜、新增储备灌溉耕地潜力大的地区，新建一批灌区。此外，还计划结合引调水和水源工程建设，谋划再改造、再新建一些灌区，进一步提高粮食综合生产能力。

(责编：乔业琼、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部：今年中央财政安排水利发展资金606亿元
　　人民网北京4月8日电 （记者王震）近日，国务院召开常务会议，决定新开工一批条件成熟的水利工程。4月8日，国新办举行国务院政策例行吹风会，财政部农业农村司负责人姜大峪在介绍2022年水利工程建设情况时表示，今年将通过一般公共预算安排1507亿元，其中水利发展资金达到606亿元；通过政府性基金安排572亿元，为今年扩大水利投资创造了有利条件。…
五部门：新能源车企要防范网络攻击、入侵等行为
　　人民网北京4月8日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为进一步压实新能源汽车企业安全主体责任，指导企业建立健全安全保障体系，工业和信息化部、公安部、交通运输部、应急管理部、国家市场监督管理总局等五部门近日联合印发《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出企业要采取有效措施防范网络攻击、入侵等危害网络安全的行为。 “发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部