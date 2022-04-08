在国新办举行的2022年水利工程建设情况国务院政策例行吹风会上，人民网记者提问水利部副部长魏山忠。国新办供图

人民网北京4月8日电 （记者余璐）“今年，水利部准备选择一些有条件的大中型灌区，打造一批现代化数字灌区，同时积极新建一批现代化灌区，进一步提高粮食综合生产能力。”在4月8日国新办举行的2022年水利工程建设情况国务院政策例行吹风会上，水利部副部长魏山忠在回答人民网记者提问时如是说。

大中型灌区是保障国家粮食安全的重要基础设施。据了解，我国农田有效灌溉面积10.37亿亩，占到耕地面积的54%。我国以54%的灌溉面积生产了全国75%的粮食和90%的经济作物。目前，我国大中型灌区有7000多处，有效灌溉面积5.2亿亩。

“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上，我们的饭碗应该主要装中国粮。”魏山忠指出，粮食要稳产，无疑灌区建设极为重要，尤其大中型灌区。因此，加强大中型灌区建设和改造，对巩固和增加灌溉面积、提升粮食产能十分重要。

3月29日召开的国务院常务会议明确，今年再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目，全年水利投资可完成约8000亿元。灌区建设和改造等工程被列入其中。

魏山忠介绍，今年水利部将实施大约90处大型灌区、480多处中型灌区改造，完善灌溉水源工程、渠系工程和计量监测设施，推进标准化规范化管理，新增恢复和改善灌溉面积2500余万亩。

“同时，还要做好与高标准农田建设的衔接，优先将大中型灌区建成高标准农田。准备选择一些有条件的大中型灌区，打造一批现代化数字灌区。”魏山忠说。

下一步，在加快推进大中型灌区建设方面，水利部将采取哪些措施？对此，魏山忠表示，今年要积极新建一批现代化灌区。加快在建大型灌区的建设，促进尽早建成发挥效益。同时，在水土资源条件适宜、新增储备灌溉耕地潜力大的地区，新建一批灌区。此外，还计划结合引调水和水源工程建设，谋划再改造、再新建一些灌区，进一步提高粮食综合生产能力。

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