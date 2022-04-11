本报记者 万秀斌 汪志球

2021年2月，习近平总书记到贵州考察调研，要求贵州坚持以高质量发展统揽全局，在新时代西部大开发上闯新路，在乡村振兴上开新局，在实施数字经济战略上抢新机，在生态文明建设上出新绩。

国务院今年1月印发的《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》，赋予贵州西部大开发综合改革示范区、巩固拓展脱贫攻坚成果样板区、内陆开放型经济新高地、数字经济发展创新区、生态文明建设先行区等战略定位，提出了到2025年、2035年的发展目标。

“《意见》深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，支持贵州在新时代西部大开发上闯新路。这是以习近平同志为核心的党中央支持贵州高质量发展的具有标志性意义的大事，是贵州发展史上具有里程碑意义的大事。”贵州省委书记谌贻琴表示，贵州将牢记习近平总书记殷切嘱托，坚持以高质量发展统揽全局，着力建设西部大开发综合改革示范区、巩固拓展脱贫攻坚成果样板区、内陆开放型经济新高地、数字经济发展创新区、生态文明建设先行区，以敢闯敢干的姿态在新时代西部大开发上闯出一条新路。

贵州坚持把深化改革作为闯新路的首要选择和根本动力，发挥改革的先导和突破作用，着力解决深层次体制机制问题，激发各类市场主体活力，增强高质量发展内生动力。目前，贵州正深化农村资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”改革，2022年将实现行政村全覆盖。在深化国资国企改革的同时，贵州支持民营企业建立规范的现代企业制度，参与国有企业混合所有制改革，引导规模以上民营工业企业开展增资扩股、并购重组等股份制改造，力争到2025年民营经济占地区生产总值比重达60%以上。

作为全国脱贫攻坚主战场之一，贵州如期打赢了脱贫攻坚战，66个贫困县全部脱贫摘帽，923万贫困人口全部脱贫，易地扶贫搬迁192万人。贵州正接续推进脱贫地区发展，建立防止返贫长效机制，增强脱贫人口发展内生动力；保持脱贫攻坚的劲头，推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，走具有贵州特色的乡村振兴之路。按照规划目标，到2025年，实现乡村振兴重点帮扶县地区生产总值年均增速高于全省平均水平2个百分点以上，村集体经营性收入50万元以上的行政村比重达到15%以上。

近年来，借力生态文明贵阳国际论坛、中国国际大数据产业博览会等开放平台，贵州开放的脚步越来越实。如今，贵州既着力加强在基础设施等方面与外界“硬联通”，也发力加强规则、标准、政策等方面的“软对接”。到2025年，力争全省铁路营运里程达到4500公里以上，其中高速铁路2000公里左右，高速公路通车里程达到9000公里以上，航道通航里程达到4000公里以上，巩固提升贵州在西部陆海新通道中的地位。同时，建设好中国（贵阳、遵义）跨境电商综合试验区等开放平台，引领贵州对外开放。

作为国家大数据综合试验区，2021年贵州数字经济占比达34%。为抢占数字经济发展新机遇，贵州加快建设贵阳大数据科创城，到2025年将其打造成为数字产业和人才集聚区、数字场景应用示范区；加快培育数据中心、智能终端、数据应用3个主导产业集群，力争到2025年大数据电子信息产业总产值突破3500亿元、数字经济增加值占地区生产总值比重达到50%左右。

优良生态环境是贵州最大的发展优势和竞争优势。截至2021年底，全省森林覆盖率达62.12%，绿色经济占比达45%。贵州围绕生态文明建设先行区闯新路，大力改善提升自然生态系统质量，深入打好污染防治攻坚战，持续健全生态文明试验区制度体系。到2025年，贵州治理石漠化面积将达3550平方公里，石漠化面积占比下降到10%以内；建成国家储备林1098万亩，完成低产林改造1000万亩，森林覆盖率达到64%；县级及以上城市空气质量优良天数比率保持在95%以上；绿色经济占地区生产总值比重提高到50%。

谌贻琴表示，贵州将在用好中央支持政策的同时，进一步激发全省干事创业的精气神，干字当头、闯字为先、实字为要，齐心协力干、加油好好干，努力在闯新路上实现“年年有成效、5年大突破、10年上台阶”。

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)