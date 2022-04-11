本报记者 姚雪青

走进江苏省常州市建林玻纤有限公司，生产车间里的一台经编机正在运转，吞进去玻璃纤维纱，吐出来的是晶莹剔透的布。“这是一种特殊的布，耐火耐高温，坚韧不易折，可用于制作风力发电机的叶片。”公司总经理唐建介绍，这台价值160万元的新设备，直接为企业发展按下了快进键。

这160万元投入中，至关重要的一笔100万元贷款，来自常州市针对小微企业投放的“首贷融”。

2021年，常州市深化普惠金融发展，市银保监分局组织开展首贷攻坚行动，精准聚焦前期“百行进万企”活动中有融资需求的无贷户，着力破解融资难题中的两个痛点——融资担保难、信息不对称，持续扩大小微企业金融服务覆盖面。2021年，常州市新增首贷企业6418户，新增贷款6571笔、金额361.16亿元，为企业发展提供了助力。

风险共担，贷款门槛降低

建林玻纤这几年正面临提档升级，但融资并不容易。厂房是租来的，几台原有设备的折旧率很高，无法用于银行抵押，唐建只好放弃从银行贷款的念头。

建林玻纤的困境不是个例。放眼常州全市，24万多家企业中，2021年以前有贷户仅占10%。常州市金融监管局银行保险处处长周玮介绍，据了解，其中相当一部分企业有不同程度的融资需求。

是什么影响了银行放贷的积极性？

“担保难。”几家当地银行的负责人坦言，向小微企业贷款的收益本就不高，坏账率还比重点企业高，导致银行不敢轻易放贷。一些成立时间短、规模比较小的企业，即便有发展潜力，但因缺乏担保，只能被挡在门外。

2021年7月，建林玻纤迎来一个好消息。“市财政局等4部门此前联合推出了一项针对无贷户的信保贷产品——‘首贷融’，只需法人代表承担连带责任，不用企业抵押就可以申请贷款。”当地一家银行的客户经理谢福军主动上门洽谈。

了解政策后，唐建迅速在常州市创新创业金融服务平台上注册，提交了首次贷款100万元的申请。当天，就有银行工作人员来现场尽职调查。几天后，这笔款项就到了公司账上。

2019年起，针对多数小微企业在银行无贷款的状况，常州市设立“首贷融”风险补偿资金，首期规模1亿元，对接国家融资担保基金政策，发挥财政资金的引导作用和杠杆效应，打通首贷企业融资难的“最后一公里”。

谢福军介绍，以建林玻纤贷款的100万元为例，万一出现坏账，10万元由市级的“首贷融”风险补偿资金分担，20万元由国担基金支持，18万元由省财政专项支持，12万元由省再担保公司分担，20万元由市场化担保公司分担，银行只需承担20万元及利息损失。目前“首贷融”无坏账，如果出现坏账，银行等机构将先各自按比例承担资金风险，随后对企业依法进行追偿，企业法人代表承担个人连带责任。

“这样的风险共担机制，让银行少了后顾之忧，大大提高了拓展首贷户的积极性。”谢福军说，“首贷融”面向全市所有无贷户企业，对贷款企业的门槛进一步降低。

精准“画像”，高效定位企业

和制造业相比，服务业中的小微企业，更难以进入银行的放贷视野，无贷户也更多。

农业银行常州新北支行营业部行长助理陈涵卓说，要不是收到了一张“画像”，常州精维测绘工程咨询有限公司这个仅有约10名员工、年营业额不足200万元的轻资产企业，很可能被淹没在数千家同类企业中。

陈涵卓所说的“画像”，是常州企业征信服务有限公司发来的一张表格，上面是辖区内征信评分在及格线以上的小微企业名单。

“银行对企业的信息不了解、没把握，也是导致小微企业融资难的原因。”常州企业征信服务有限公司副总经理钱俊介绍，自2016年起，常州持续推进企业征信平台建设，通过科技手段打造数据模型，汇集税务、环保、人社等21个相关部门的年度政务信息，为全市24万多家企业勾勒诚信“画像”，让银行更客观高效地了解企业。

作为试点银行工作人员，2021年年中，陈涵卓收到了常州征信公司定向推送的首批500家企业名单。名单显示，精维公司是一家无贷户，经营稳定，纳税正常，信用评分良好。当他找到精维公司负责人杨文宇时，对方坦言，企业正处在发展的十字路口，很需要资金支持。

“我们想增加员工、添置设备、进军更大市场，但贷款时碰过好几次钉子。”杨文宇说。陈涵卓给他介绍了试点产品“常信贷”——这是解决企业首贷难题的另一个重要金融产品，针对所有在常州有征信数据的企业，属于纯信用贷款。基于政务大数据，能够快速放贷、随借随还。

在手机上注册完成后，杨文宇申请了100万元“常信贷”。很快，系统就显示：经过评估，通过了61.7万元额度，贷款利率是4.2%。

有了资金支持，公司随即购入设备、招兵买马，进行了新一轮布局。“经过大半年的发展，公司2021年营业额突破400万元，比前一年翻了一番，还第一次将业务市场拓展到无锡、苏州、扬州等地。”杨文宇告诉记者。

全程监管，实现惠企举措良性循环

为企业提供首贷服务，在缓解企业融资难的同时，怎么保障贷款管得住、收得回，实现惠企举措的良性循环？

周玮介绍，除了在贷前进行精准“画像”，有效的金融风险防范手段始终贯穿于贷中和贷后。

从事轨道运输车辆制造和维修的常州神海工矿车辆有限公司，是2021年的首贷户，从建设银行常州市分行奥林匹克花园支行获得了50万元“常信贷”贷款。“我们用这笔贷款购买了测试设备，缓解了企业的资金紧张。”公司总经理徐冠超介绍。

批准首贷后，建设银行常州奥林匹克花园支行行长蒋逸锋向徐冠超提了一个建议：在企业生产车间的电表箱上，安装一个手机大小的“增信宝”装置，用以采集企业的生产用电数据。

蒋逸锋解释，通过采集企业生产用电数据，征信公司对首贷户的风险状况持续监测，并实时提示银行，实现信贷风险从人工管理到智能管控的转变。银行可以掌握企业运行情况，企业也能及时得到后续服务。

果然，到了2021年底，蒋逸锋再次上门的时候，带来了好消息：结合数据实时监测，银行发现企业持续稳定经营，因此，将2022年度的贷款额度提高到190万元。

除了追加贷款、持续服务之外，这一技术手段也促成了退出机制的实现。2021年，用电数据显示，有一家机械加工企业连续3个月没有生产记录，后台向银行预警，及时控制了风险。蒋逸锋介绍，依托这项技术，分管辖区内的小微企业坏账率持续下降，目前在0.3%以下。

“扶上马，再送一程，普惠金融应服务首贷企业全生命周期的发展。”周玮介绍，2021年以来，安装“增信宝”的首贷企业超过300家，累计向银行发送提示信息365条，为贷后管理及风险处置等提供了支持。

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)