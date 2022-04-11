本报记者 李增辉 张 文

春暖花开，走进宁夏中卫市海原县三河镇四营村，成片翠绿的枸杞树正悄然翻着嫩芽。“有专家指导，今年估计又是好收成！”村民郭再华修剪着枝叶，眉眼间满是喜悦。去年，村里与宁夏农林科学院合作，在进行计量测算后，对施肥、灌溉和修枝等环节进行标准化管理，村里5000多亩枸杞的产值显著提高。

近年来，中卫市引进科研机构、农业企业及大批农业专家，在全市开展耕地土壤情况普查、农特产品技术操作规程及产品质量标准制定等工作，助推现代农业进行标准化升级。“我们将农业科技同生产实践结合，通过制定简明易懂、便于操作的技术管理标准，提升农产品的品质和产量。”中卫市农业农村局负责人介绍。

为推动农业标准化，中卫市出台了一系列现代农业管理政策及农产品标准化认证管理办法，围绕枸杞、苹果、蔬菜等9个品类，大力培育发展农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，并逐级开展标准化生产培训，确立起龙头带动、市场化运作的农业标准化模式。此外，中卫市对标准化农产品经营主体进行奖补，为达标产品出具可作为优质优价收购依据的检测报告，鼓励各类农业经营主体做优做精标准化农产品。

“以前我们自己种，施肥、种收时间都很随意，没有生产标准，种出来的蔬菜只能拉到附近的集镇上，卖不上价。”柔远镇沙渠村村民杜生和说。去年，柔远镇200多户村民同当地一家农企签订协议，企业提供种子、化肥，以及生物防治、水肥一体等现代农业技术，村民按企业制定的生产标准进行种植，最终由企业包收包销，蔬菜不仅远销国外，收购价还比本地市场价高出了近两成。

为确保农业生产严格按照标准执行，中卫市打造农产品溯源信息查询平台，通过分品类统一使用专用标识，实行二维码查验、追溯原产地生产和产品信息，构建生产过程监管机制。目前，中卫市已建成6个国家级农业标准化示范园区、8个畜禽养殖标准化示范场，培育特色农业品牌92个。

中卫市农业农村局负责人介绍，农业标准化还促进了当地农业加工产业的发展，“十三五”时期，中卫市农产品加工企业完成总产值46.75亿元，实现销售收入34.31亿元、利润6.56亿元，加工转化率达到68%。

“未来，我们将继续积极推进农业标准化，助推农业产业向高端发展。”中卫市委书记张利表示，中卫市将通过标准化、品牌化，健全完善产业、生产、经营三大体系，培育枸杞、奶牛、肉牛、富硒果蔬4个百亿级产业集群，培育西北农业新优势。

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)