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一季度

全国铁路固定资产投资达1065亿元

2022年04月11日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月10日电  （记者陆娅楠）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年一季度，全国铁路固定资产投资完成1065亿元，同比增长3.1%，铁路新线开通447公里，其中高铁233公里。

　　据介绍，一季度全国铁路固定资产投资重点项目取得重要进展。川藏铁路在去年底实现全线开工后，今年一季度形成全面建设高潮，雅安至新都桥、波密至林芝东西两段形成持续达产能力，新都桥至波密中间段重点工程有序推进；郑州至重庆高铁襄阳至万州段、济南至郑州高铁郑州至濮阳段开始联调联试，黄冈至黄梅高铁、北京丰台站进入试运行阶段；大理至瑞丽铁路、成都至兰州铁路、丽江至香格里拉铁路等项目隧道、桥梁重难点工程相继实现突破，朝既定目标有力推进。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月11日 11 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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