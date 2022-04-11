本报南昌4月10日电 （记者郑少忠、周欢）“税收一下子就减免了6万元，真是雪中送炭。”在江西宜春市袁州区湖田镇的一处山脚下，江西宜硕生态农业有限公司董事长袁青笑容满面。

袁青的喜悦得益于江西省近日出台的《关于有效应对疫情帮助中小企业纾困解难的若干政策措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出5个方面、28项政策举措，帮助中小企业特别是服务业中小企业、个体工商户渡过难关、恢复发展。

普惠性纾困扶持方面，《措施》提出加大增值税优惠力度和小型微利企业所得税减免力度、加大信贷支持力度、减免租金等10条举措。餐饮住宿、批发零售业纾困扶持方面，提出引导外卖等互联网平台企业下调餐饮业商户服务费标准等7条举措。工业纾困扶持措施包括扩大按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围、鼓励制造业大型企业通过产业纽带等方式，将中小企业纳入产业链、供应链体系等。

经初步测算，政策实施后，江西全省可为中小企业新增减税76.83亿元、退税106.3亿元、缓税137亿元，国有企事业单位减租约6亿元。

江西各设区市还进一步细化举措。景德镇市在省里举措的基础上，结合实际增加了6条，突出提振消费信心、促进企业稳增收，加大创业孵化扶持力度。赣州信丰、于都、宁都等地，重点在工业、交通物流、农业等领域新增了多条政策措施，包括制造业中小微企业延缓缴纳部分税费，暂停航空、铁路企业预缴增值税并免征公共交通运输服务增值税等。

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 11 版）

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