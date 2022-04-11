人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

江西为中小企业纾困解难

将新增减税76.83亿元、退税106.3亿元

2022年04月11日05:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报南昌4月10日电  （记者郑少忠、周欢）“税收一下子就减免了6万元，真是雪中送炭。”在江西宜春市袁州区湖田镇的一处山脚下，江西宜硕生态农业有限公司董事长袁青笑容满面。

　　袁青的喜悦得益于江西省近日出台的《关于有效应对疫情帮助中小企业纾困解难的若干政策措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出5个方面、28项政策举措，帮助中小企业特别是服务业中小企业、个体工商户渡过难关、恢复发展。

　　普惠性纾困扶持方面，《措施》提出加大增值税优惠力度和小型微利企业所得税减免力度、加大信贷支持力度、减免租金等10条举措。餐饮住宿、批发零售业纾困扶持方面，提出引导外卖等互联网平台企业下调餐饮业商户服务费标准等7条举措。工业纾困扶持措施包括扩大按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围、鼓励制造业大型企业通过产业纽带等方式，将中小企业纳入产业链、供应链体系等。

　　经初步测算，政策实施后，江西全省可为中小企业新增减税76.83亿元、退税106.3亿元、缓税137亿元，国有企事业单位减租约6亿元。

　　江西各设区市还进一步细化举措。景德镇市在省里举措的基础上，结合实际增加了6条，突出提振消费信心、促进企业稳增收，加大创业孵化扶持力度。赣州信丰、于都、宁都等地，重点在工业、交通物流、农业等领域新增了多条政策措施，包括制造业中小微企业延缓缴纳部分税费，暂停航空、铁路企业预缴增值税并免征公共交通运输服务增值税等。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月11日 11 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
从“四个敬畏”到“五种能力” 上市公司吹响新阶段高质量发展集结号
　　“上市公司整体面貌发生积极变化，‘晴雨表’功能得到更好发挥，有力支持了资本市场健康稳定发展。” 4月9日，证监会主席易会满在中国上市公司协会第三届会员代表大会上发表讲话，要求上市公司奋发有为、迎难而上，着力提升“五种能力”，开创高质量发展新局面。…
2022年共和国部长义务植树活动在京举行
　　人民网北京4月9日电 （记者余璐）4月9日上午，2022年共和国部长义务植树活动在北京举行。来自中共中央直属机关、中央国家机关各部门和北京市的133名部级领导干部，前往北京市通州区张家湾镇南火垡村的植树点参加义务植树活动。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部