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推进交通领域科技创新 两部委联合布局六大领域18个重点研发方向

2022年04月11日08:57 | 来源：人民网
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人民网北京4月11日电 （记者王连香）日前，交通运输部、科技部联合印发《“十四五”交通领域科技创新规划》（以下简称《规划》）。《规划》贯彻中央关于加快建设交通强国、科技强国重大战略部署，落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》有关任务，系统谋划“十四五”期间交通运输科技创新重点方向和主要任务，提出到2025年初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系，创新驱动交通运输高质量发展取得明显成效。

《规划》从基础设施、交通装备、运输服务3个要素维度和智慧、安全、绿色3个价值维度，布局了六大领域18个重点研发方向。

在基础设施领域，围绕推进高质量基础设施建设和构建布局完善、立体互联的交通基础设施网络，提出研发重大基础设施建设关键技术、交通基础设施数字化升级关键技术等任务。

在交通装备领域，围绕提升交通装备安全智能绿色技术及标准化水平，创建自主式交通系统技术体系，提出突破智能绿色载运装备技术、新型载运工具技术等任务。

在运输服务领域，围绕提高运输组织效率与服务品质，降低运输成本，提出开展高品质智能客运、经济高效智慧物流、便捷城市交通运行服务关键技术研发等任务。

在智慧交通领域，提出推动新一代信息技术与交通运输融合，加快北斗导航技术应用，开展智能交通先导应用试点。

在安全交通领域，围绕提升交通运输安全与应急保障能力，提出交通基础设施安全监测与应急技术、交通安全生产保障与协同管控技术、交通应急与服务保障技术等研发和应用任务。

在绿色交通领域，聚焦国家碳达峰碳中和与绿色交通发展要求，提出突破新能源与清洁能源创新应用、生态环境保护与修复、交通污染综合防治等领域关键技术等研发任务。

《规划》注重任务落地，布局了交通基础设施长期性能科学观测网建设、交通基础设施数字化、交通运输装备关键核心技术攻坚、智能交通先导应用试点、北斗导航系统智能化应用、水上交通安全应急保障技术攻坚、交通运输低（零）碳技术攻坚7项科技工程。

《规划》还部署了强化科技创新体系建设的具体任务，并布局了交通运输“一带一路”科技创新行动计划。

(责编：王连香、高雷)

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