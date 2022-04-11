刘夏村

国务院安委会近日制定了进一步强化安全生产责任落实、坚决防范遏制重特大事故的十五条措施，部署发动各方面力量全力抓好安全防范工作。10日，记者就有关问题采访了国务院安委办相关负责人。

问：为什么要制定出台安全生产十五条措施？

答：人民群众对美好生活的向往、对安全感的期待日益增长。近年来全国安全生产形势保持了总体平稳，事故起数和死亡人数连续多年持续下降。同时，要清醒地看到，当前安全生产仍处于爬坡过坎的艰难阶段，各类事故隐患和安全风险交织叠加。今年以来，受世纪疫情和复杂外部环境冲击等因素影响，交通、建筑、煤矿等方面安全事故多发，造成重大人员伤亡和财产损失，安全生产形势依然严峻复杂。特别是今年将召开党的二十大，做好安全生产工作责任更大、要求更高。

基于此，国务院安委会专门制定了关于进一步强化安全生产责任落实、坚决防范遏制重特大事故的十五条措施。

问：据了解，国务院安委会正在部署开展全国安全生产大检查，十五条措施中对此项工作也专门作了安排，请问有哪些具体部署要求？

答：这次大检查安排了全面自查、专项督导检查、综合督查和考核巡查、“回头看”检查，要求各地区聚焦贯彻落实十五条措施，结合本地实际制定细化工作方案，坚持长短结合、先急后缓，对重大风险隐患和突出问题要建立清单、压实责任、集中攻坚。国务院安委会各有关成员单位要开展专项督导检查，从“条”上推动安全生产大检查，负有安全监管职责的部门要组织好本行业领域明查暗访，督促全面排查整治容易导致群死群伤的重大风险隐患，并从法律政策层面指导帮助地方解决重点难点问题。

在各地自查基础上，国务院安委会将组成16个综合检查组，对各地安全生产大检查部署开展情况进行督导检查，并同步开展2021年度省级政府安全生产和消防工作考核巡查及国务院安委会39个成员单位安全生产工作考核；10月份还将开展“回头看”检查，推动进一步巩固提升大检查尤其是十五条硬措施的成效。

问：十五条措施对于坚持标本兼治、提升本质安全水平有什么具体要求？

答：分析近期事故多发频发的原因，既有复杂外部环境冲击、企业违法违规行为突出、监管执法不严不实的问题，也是安全生产深层矛盾的集中暴露。十五条措施针对当前比较突出的问题，提出了相应的措施办法。

比如，针对2019年江苏响水“3·21”爆炸后，化工产业从东部地区向中西部转移步伐明显加快，但一些地区安全把关不严，危化品事故明显增多；今年贵州“1·3”建筑滑坡等事故，暴露出重大项目“边审批、边设计、边施工”等问题，十五条措施明确要求，各级发展改革部门要建立完善安全风险评估与论证机制，严把项目审批安全关，高危项目不得以集中审批为名降低安全门槛，牢牢守住安全红线；产业转移要符合国家产业发展规划和地方规划，集中承接地省级政府要列出重点项目清单，组织市县集中检查，不达安全标准的不能上马和开工，已经运行的坚决整改。对地方政府违规审批、强行上马的不达标项目，造成事故的要终身追责。

针对一些地方在应急管理体制改革中，转事不转编、转编不转人、转人不转专业的人，还有的简单撤并安全监管执法队伍，导致本就“人少质弱”安全监管执法队伍更加摊薄弱化等情况，十五条措施要求各地按照不同安全风险等级企业数量，配齐建强市县两级监管执法队伍，加强执法队伍专业化建设，配强领导班子、充实专业干部、培养执法骨干力量，加强专业执法装备配备，健全经费保障机制，尽快提高执法专业能力和保障水平。

问：第十五条措施特别提出，要统筹做好经济发展、疫情防控和安全生产工作，如何理解这一要求？

答：安全是发展的前提，发展是安全的保障。当前，新冠肺炎疫情仍在持续，国内经济下行压力依然很大，更加复杂的外部环境影响持续向安全生产领域延伸传导。面对这种严峻复杂的局面，要求各地各部门特别是各级领导干部要深刻认识到，当前做好经济发展、疫情防控和安全生产这三项工作，是一个整体，决不能割裂开来、不能搞“单打一”，必须始终把人民生命安全放在第一位，“弹好钢琴”、统筹推进。要注意调动各方面积极性，处理好各方面的关系，提倡相互协助、相互尊重、齐心合力，共同解决好面对的问题。

十五条措施对精准做好安全监管工作也提出了专门要求。各级监管部门要切实提高从经济社会发展全局考虑问题的自觉性，注意从实际出发，提高监管执法的精准性、有效性，处理好“红灯”“绿灯”和“黄灯”之间的关系，使得各项工作协调有序推进，引导形成良好的市场预期，决不能动辄一个区域、一个领域停产等“简单化”“一刀切”，决不能只亮“红灯”不给“绿灯”，真正实现以高水平安全服务高质量发展。

新华社北京4月10日电

(责编：王震、陈键)