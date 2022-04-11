侯雪静

近期，有海外媒体称中国防疫政策使脱贫人口面临返贫风险，可能导致中国脱贫努力付诸东流。这一说法表明，他们不了解中国脱贫攻坚伟大胜利背后的精准扶贫方略，也不了解当前巩固拓展脱贫攻坚成果的相关政策。坚持抗疫“动态清零”，才是守住不发生规模性返贫底线的务实之举。

预防返贫，中央早有部署。在脱贫攻坚期间，就明确对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立5年过渡期。过渡期内“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”，继续选派驻村第一书记和工作队，保持政策总体稳定不变。

此外，早在疫情之初的2020年3月，中央就建立防止返贫监测和帮扶机制，主要监测建档立卡已脱贫但不稳定户。对纳入监测范围的帮扶对象，将采取产业帮扶、就业帮扶、强化低保等综合性社会保障措施。这一机制变事后帮扶为事前预防与事后帮扶相结合，及时发现风险，及时落实帮扶。在近期全国本土疫情多点频发下，中央保持战略定力坚持推进预防返贫相关部署，实现贫困人口动态清零，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

“动态清零”是中国高质量打赢脱贫攻坚战的宝贵经验，也是抗疫战场上的制胜“法宝”。中央提早部署防止返贫监测和帮扶机制，反映了中央对于脱贫和返贫这一动态过程的深刻认识，为贫困地区应对疫情、灾情等突发情况提供了重要制度保障，有效防止了返贫和新致贫情况的发生。今年中央一号文件进一步作出完善监测帮扶机制、促进脱贫人口持续增收、推动脱贫地区帮扶政策落地见效等具体安排，为守住不发生规模性返贫底线提供了有力支撑。

没有全民健康就没有全面小康。因病致贫返贫是脱贫人口稳定脱贫最大的风险点之一。在疫情影响下，脱贫地区和脱贫人口是抗疫的短板弱项，因此坚持“动态清零”的防疫政策，正是对脱贫人口等抗风险能力较弱群体稳定脱贫不返贫的重要保障。

新华社北京4月10日电

(责编：王震、陈键)