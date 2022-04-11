新华社讯 （记者田晨旭）信息导览、手机充电、5G微基站……曾一度被人们遗忘的街头公用电话亭将被赋予更多便民服务功能，这是记者近日从北京市组织召开的公共服务设施暨广告牌匾规范治理工作推进会上了解到的。

据了解，为满足市民需求和提升道路公共空间环境景观需要，2022年，北京市将结合现有公用电话亭分布情况，在天坛公园、友谊医院、北京南站、三里屯等10处不同场景点位，开展公用电话亭“数字化、景观化、复合化”试点建设，并视运行情况推广应用。

北京市城管委景观处工作人员邓玮皓介绍，区别于只能接、打电话的老式公用电话亭，新式电话亭将更换为多点触控屏幕，并且具备两个USB口和一个220V电源口，可以同时为多人提供充电服务。此外，电话亭还能提供无线网络、多媒体信息发布等服务。“试点如果成功，还考虑后续增加更多便民功能。”邓玮皓说。

据了解，北京市目前路侧共有500多组公用电话亭。本月底前，10处试点将率先更换安装完毕，试运行半年后，将根据试点效果择机推广。

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