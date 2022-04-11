孙 瑜

4月6日下午，在位于北京天竺综合保税区内的国家对外文化贸易基地企业常设展厅，北京海关所属天竺海关关员王艺佩、赵洋正在与技术工作人员一起对一幅古画进行鉴定。

工作人员按下开启按钮，仪器自动对面前的古画随机选点，开展高拍扫描。将扫描结果与后台数据对比后，仪器会自动出具鉴定报告，整个过程一气呵成。“经鉴定，该画作与2021年10月23日进入保税展览的画作有97%相似度，可认定为原物。”王艺佩宣布了此次鉴定结果。

“我们现在需要对即将离开保税区的艺术品进行唯一性的鉴定。我们利用鉴定设备对艺术品进行再次信息采集，与原来采集的进区信息开展云端自动验证比对，确定为进入保税区的原物后方可批准离开。”王艺佩介绍说。

王艺佩提到的鉴定设备，名为“艺术品唯一性识别”。

据了解，“艺术品唯一性识别”设备搭载了艺术品数字身份识别系统，并有台式和手持式两种设备型号。该设备对进入文化保税区的艺术品开展非介入式精准扫描，随机多点位对材质纤维特征进行检测，检测数据作为艺术品在保税区期间的唯一“身份信息”。

“世界上没有相同的两片树叶，同样的，世界上也没有相同的2张纸或者陶瓷。由这些材料做出来的贵重艺术品，如名画或者雕塑等都是独一无二的。这个设备要做的就是采集材料本身的纹路、油彩等信息作为艺术品的‘DNA信息’。”北京海关综合业务处改革发展科科长刘龙介绍说。

为了防止黑客侵入篡改数据，“艺术品唯一性识别”设备还将采集的微观数据及与作品相关的文字、图片、影像、尺寸等关键信息加密存储到云端数据中心，并利用区块链技术进行认证备案。“区块链技术相当于将同一信息存到了不同银行的不同保险箱里，黑客要篡改数据，就相当于要打开多个银行的多个保险箱，难度提高了几个数量级。”北京海关科技处副处长李津伟介绍说。

“艺术品可以仿制，但材质不能仿制，只有匹配度达到93%以上才可认定为是同一件艺术品，该设备可以在最大程度上杜绝以假乱真。”北京海关所属天竺海关关长胡旭表示。

(责编：王震、陈键)