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国家发改委：将积极为全面恢复物流运行营造宽松环境

2022年04月11日14:14 | 来源：人民网
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人民网北京4月11日电 （记者申佳平）据中国物流与采购联合会官网消息，4月10日，国家发展改革委经济贸易司在中国物流与采购联合会组织召开物流行业企业座谈会，分析了当前新冠肺炎疫情对物流行业影响的突出问题，交流了物流企业抗疫保供的做法与经验，提出了相关政策建议。

会议上，国家发展改革委经济贸易司副司长张江波认真听取行业协会和物流企业的政策诉求后，对当前物流保通保畅中出现的堵点、难点、痛点问题进行了互动交流，并表示将积极协调有关部门，为全面恢复物流运行营造宽松环境。

中国物流与采购联合会副会长贺登才呼吁，在符合国家防控要求的前提下，尽快放开物流作业人员，疏通道路堵点，解封物流节点，让专业的人干专业的事。他希望强化对物流作业人员的服务手段，着力解决他们的生产生活困难。他建议将拒不执行国家保通保畅政策的行为纳入问责体系，完善保通保畅工作机制。

据了解，国铁集团、中国邮政集团、中国外运股份有限公司、中国物流集团、京东集团、物美商业集团、美团、菜鸟网络、顺丰集团、满帮集团等重点企业和中国快递协会的代表参加了座谈。

(责编：申佳平、高雷)

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