工商银行第15次获评年度“中国最佳银行”
2022年04月11日15:10 | 来源：新华网
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原标题：工商银行蝉联中国最佳银行
近日，美国《环球金融》杂志（Global Finance）公布了2022年不同国家的最佳银行评选结果，中国工商银行凭借良好的经营业绩和高质量的金融服务，第15次获评年度“中国最佳银行”。
据介绍，本次评选出的获奖者能够在当前市场较为艰难的情况下，充分满足客户需求，同时取得良好经营业绩，评选结果将为企业选择最佳金融合作伙伴时提供决策支持。
2021年，工商银行坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，紧紧围绕供给侧结构性改革主线，不断提升金融服务的适应性、竞争力、普惠性，更好地满足实体经济和人民群众多样化的金融需求，有力支持“十四五”实现良好开局。
《环球金融》杂志创刊于1987年，读者遍布全球193个国家和地区。最佳银行评选的专家评审委员会包括专业编辑、金融公司执行官、银行家、银行咨询师和分析师组成的顾问团队。评选综合考虑的因素既包括资产增长、盈利能力、地理分布、战略推进、新业务发展和产品创新等客观指标，也考虑股票分析师、信用评级分析师、银行咨询顾问以及其他专业人士对银行的主观评价等。
(责编：曹淼、李源)
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