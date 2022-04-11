4月10日，中国环境科学学会（以下简称环境学会）第九次全国会员代表大会在京召开。生态环境部部长黄润秋，中国科学技术协会党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记张玉卓出席会议并致辞。

黄润秋在致辞中指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，大力实施创新驱动发展战略。习近平总书记多次强调，科技兴则民族兴，科技强则国家强，实现我们的奋斗目标，高水平科技自立自强是关键。生态环境科技是国家生态环境保护事业和科技创新体系的重要组成部分，是贯穿生态环境保护全过程的基础性工作。广大生态环境科技工作者要深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面对标习近平总书记关于科技创新的重要指示批示，坚持问题导向、应用导向，夯实深入打好污染防治攻坚战科技基础，开展绿色低碳技术集智攻关，强化科技创新和应用推广有机衔接，积极服务提高生态环境治理现代化水平，为生态文明建设提供有力科技保障。

黄润秋强调，环境学会第八届理事会成立以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极推进大学术、大传播、大人才智库体系建设，不断深化改革，锐意开拓创新，组织凝聚力显著增强、学术引领力明显提高、社会公信力不断提升、国际影响力持续扩大，为生态环境保护事业发展作出积极贡献。环境学会要以新一届理事会成立为契机，进一步加强政治建设，不断完善联系广泛、服务群众的群团工作体系，深入推进中国特色一流学会建设，大力推动科技创新，为建设世界科技强国、建设美丽中国汇聚磅礴力量。

张玉卓在致辞中指出，党的十八大以来，在习近平生态文明思想指引下，我国全面加强生态文明建设，绿色发展成就举世瞩目，美丽中国愿景正在不断变为现实。近年来，环境学会深化党建强会，繁荣学术交流，服务环保发展，培养科技人才，加强自身建设，团结凝聚环境领域科技工作者创新建功，为促进我国生态环保发展作出积极贡献。

张玉卓强调，环境学会要深入践行习近平生态文明思想，着眼“国之大者”，主动担当作为，以科技创新支撑生态环境保护，在美丽中国建设中作出实实在在的贡献。一是强化团结引领，当好桥梁纽带。坚持党的全面领导，完善党建强会工作机制，扎实推进学会治理改革，健全联系广泛、服务会员的学会工作体系，坚定不移走中国特色科技社团发展道路。二是服务绿色发展，共筑生态文明。坚持“四个面向”，培育环保领域战略科技力量、战略人才力量，打造多层次学术交流体系，开展多类型科学普及活动，完善多渠道集思汇智机制，提供评估评价、成果转化、标准研制等多元化服务体系，支撑生态环境保护和高质量发展。三是深化开放合作，贡献全球治理。深化同环境科学领域重要国际、国别科技组织的联系合作，参与和引领全球环境和气候治理变革，推动共建共治共享，共创人类美好未来。

来自全国生态环境保护领域的科技工作者包括18位院士共360余名会员代表，以线上线下形式参加会议。全国政协人资环委办公室，中国科学技术协会、民政部、生态环境部机关有关部门及直属单位负责同志现场出席大会。会议经会员代表选举产生了环境学会第九届理事会，中国工程院院士、生态环境部环境规划院院长王金南当选为第九届理事会理事长。

（来源：生态环境部）

(责编：王仁宏、初梓瑞)