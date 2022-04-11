人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

3月新能源乘用车零售达44.5万辆 同比增长超137%

2022年04月11日15:11 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月11日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会官网消息，2022年3月乘用车市场零售销量达157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%。1-3月乘用车累计零售销量为491.5万辆，同比下降4.5%，同比减少23万辆，总体走势低于预期。

3月自主品牌零售75万辆，同比增长17%，环比增长37%。3月自主品牌国内零售份额为48.2%，同比增长11.5个百分点；1-3月累计份额48%，相对于2021年同期增长9.7个百分点。3月自主品牌批发市场份额48.4%，较去年同期份额增加9个百分点；1-3月自主累计份额46%，相对于2021年同期增加5.1个百分点。

3月主流合资品牌零售59万辆，同比下降30%，环比增长9%。3月的日系品牌零售份额20%，同比下降3个百分点。德系品牌份额18%，同比下降7个百分点。美系市场零售份额达到10%，同比下降0.5个百分点。法系份额提升0.3个百分点。

出口方面，3月乘联会统计口径下的乘用车出口(含整车与CKD)10.7万辆，同比增长14%，环比下降20%。3月新能源车占出口总量的10.7%。3月自主品牌出口达到9.5万辆，同比增长24%，增速放缓；合资与豪华品牌出口1.2万辆，同比下降30%。

生产方面，3月乘用车生产182.3万辆，同比下降0.3%，环比增长22.0%，表现较强。其中豪华品牌生产同比下降31%，环比下降8%；合资品牌生产同比下降10%，环比增长17%；自主品牌生产同比增长23%，环比增长36%。

虽然疫情因素影响的生产稍有损失，但3月车市产销增长相对较好，合资芯片供给逐步改善，促进3月产销平稳。

值得一提的是，3月新能源乘用车批发销量达45.5万辆，同比增长122.4%，环比增长43.6%，环比增幅接近于前几年度。1-3月新能源乘用车批发119.0万辆，同比增长145.4%。3月新能源乘用车零售销量达到44.5万辆，同比增长137.6%，环比增长63.1%，环比均好于历年3月走势。1-3月新能源乘用车国内零售107.0万辆，同比增长146.6%。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
3月新能源乘用车零售达44.5万辆 同比增长超137%
　　人民网北京4月11日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会官网消息，2022年3月乘用车市场零售销量达157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%。1-3月乘用车累计零售销量为491.5万辆，同比下降4.5%，同比减少23万辆，总体走势低于预期。…
国家发改委：将积极为全面恢复物流运行营造宽松环境
　　人民网北京4月11日电 （记者申佳平）据中国物流与采购联合会官网消息，4月10日，国家发展改革委经济贸易司在中国物流与采购联合会组织召开物流行业企业座谈会，分析了当前新冠肺炎疫情对物流行业影响的突出问题，交流了物流企业抗疫保供的做法与经验，提出了相关政策建议。 会议上，国家发展改革委经济贸易司副司长张江波认真听取行业协会和物流企业的政策诉求后，对当前物流保通保畅中出现的堵点、难点、痛点问题进行了互动交流，并表示将积极协调有关部门，为全面恢复物流运行营造宽松环境。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部