人民网北京4月11日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会官网消息，2022年3月乘用车市场零售销量达157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%。1-3月乘用车累计零售销量为491.5万辆，同比下降4.5%，同比减少23万辆，总体走势低于预期。

3月自主品牌零售75万辆，同比增长17%，环比增长37%。3月自主品牌国内零售份额为48.2%，同比增长11.5个百分点；1-3月累计份额48%，相对于2021年同期增长9.7个百分点。3月自主品牌批发市场份额48.4%，较去年同期份额增加9个百分点；1-3月自主累计份额46%，相对于2021年同期增加5.1个百分点。

3月主流合资品牌零售59万辆，同比下降30%，环比增长9%。3月的日系品牌零售份额20%，同比下降3个百分点。德系品牌份额18%，同比下降7个百分点。美系市场零售份额达到10%，同比下降0.5个百分点。法系份额提升0.3个百分点。

出口方面，3月乘联会统计口径下的乘用车出口(含整车与CKD)10.7万辆，同比增长14%，环比下降20%。3月新能源车占出口总量的10.7%。3月自主品牌出口达到9.5万辆，同比增长24%，增速放缓；合资与豪华品牌出口1.2万辆，同比下降30%。

生产方面，3月乘用车生产182.3万辆，同比下降0.3%，环比增长22.0%，表现较强。其中豪华品牌生产同比下降31%，环比下降8%；合资品牌生产同比下降10%，环比增长17%；自主品牌生产同比增长23%，环比增长36%。

虽然疫情因素影响的生产稍有损失，但3月车市产销增长相对较好，合资芯片供给逐步改善，促进3月产销平稳。

值得一提的是，3月新能源乘用车批发销量达45.5万辆，同比增长122.4%，环比增长43.6%，环比增幅接近于前几年度。1-3月新能源乘用车批发119.0万辆，同比增长145.4%。3月新能源乘用车零售销量达到44.5万辆，同比增长137.6%，环比增长63.1%，环比均好于历年3月走势。1-3月新能源乘用车国内零售107.0万辆，同比增长146.6%。

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