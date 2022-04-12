人民网北京4月12日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，连日来，国铁集团采取坚决果断措施，从严从紧、有力有序做好铁路疫情防控工作，坚决防止疫情通过铁路传播，坚决筑牢铁路外防输入关口，坚决确保铁路运输生产安全有序，努力为广大旅客营造平安健康的出行环境，积极为国民经济平稳运行多做贡献。

一是调整运输组织和加强站车防控双管齐下，坚决防止疫情通过铁路传播。配合各地政府减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集的防控政策，在保证全国铁路网畅通、重点地区通达的前提下，最大限度停开或减开涉疫地区始发列车，停售或限售通过列车车票，限制风险人员购票，出台免费退票措施，将铁路客票预售期从15天调整为5天，最大限度减少疫情通过铁路外溢风险。按照首都进京管理联防联控协调机制要求，严格管控和防止中高风险地区人员通过铁路进京。目前，全国铁路日均开行旅客列车3000列左右，不到正常水平的30%。从严落实测温验码、分散候车、通风消毒、预留隔离席位等各项站车防控措施，严控列车载客率，尽可能采用无接触式服务，努力营造平安健康的出行环境。按照疫情防控区域协查要求，快速精准推送相关人员乘车信息。协同各地防疫部门，严格落实应急预案，做好列车运行途中涉疫旅客应急处置工作。

二是加强铁路口岸站防控，严把外防输入的铁路关口。创新交接方式，对阿拉山口、二连、满洲里、磨憨、凭祥等9个铁路口岸站，实行非接触、信用交接模式，避免中外方作业人员直接接触；调整作业流程，对口岸站内进口货物与非进口货物不混装混运，一律坚持“先检测、再消毒、后作业”，前置检测消毒措施；改进服务方式，加强与海关、边检等部门的协调联系，充分运用信息系统，推行无接触式服务；严格货场管理，杜绝无关人员进入，严格查验承运货物的检疫、消毒等相关证明，强化货场环境、场所、设备、工具、车辆的预防性消毒；采取驻站作业、周期轮换和增派支援力量等方式，优化调整作业班次和人员力量。今年一季度，全国铁路口岸站共接入国际货物列车4953列，对个别入境货物携带病毒进行了及时有效处置。

三是加强铁路单位和职工队伍健康管理，确保铁路运输生产安全有序。实施国铁集团内部单位和职工队伍分级分类管理措施，提高精准化防控水平。对所处不同疫情风险地区的铁路单位，实施一、二、三级分级管控，分别采取不同的管控措施；对不同岗位性质和感染传播风险的铁路从业人员，区分社会面接触人员、关键岗位人员、内部管控人员三种情况，实施分类管理。针对跨区域、流动性大的铁路机车、车辆、客运乘务人员，严把出乘、值乘、折返、退乘关，实行固定交路、固定作业进出通道管理措施。对全国100余个重点铁路建设项目，实行工地封闭管理。进一步加强职工8小时以外管理，要求所有员工和家属严格遵守当地政府疫情防控规定，尽可能采取“两点一线”的工作生活方式，减少感染机率，确保铁路运输生产和服务各项工作安全有序进行。

四是统筹疫情防控和运输生产，为打赢疫情防控攻坚战和国民经济平稳运行提供有力运输保障。集中力量开展“守底线、补缺陷、除隐患、防风险”安全专项整治行动，进一步提高设备质量，确保铁路运输安全。综合考量停开减开列车的疫情防控要求和低风险地区旅客群众出行需求，精准安排运力及服务保障。对防疫人员、物资运输，做到特事特办、急事急办，全力做好支援香港、上海、吉林等地区医护人员、防疫和生活物资运输。利用停开减开客车腾出的运输能力，加大电煤、春耕物资、工程建设原材料等国计民生和重点物资运输，全力服务国民经济平稳运行。今年3月以来，全国铁路共开行援港物资列车39列；运送支援上海等地抗疫医护人员8000余人；运送抗疫保供重点物资3万余吨；目前，货物运输日均装车保持在18万车以上，单日装车数多次连创新高。

下一步，铁路部门将坚定“坚持就是胜利”的意志和决心，措施不减，力度不松，持续做好铁路系统疫情防控工作，努力为打赢疫情防控攻坚战做出贡献。

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