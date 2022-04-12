人民网北京4月12日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会消息，今年3月，我国汽车市场产销分别完成224.1万辆和223.4万辆，环比分别增长23.4%和28.4%，同比分别下降9.1%和11.7%。今年第一季度，我国汽车产销分别完成648.4万辆和650.9万辆，同比分别增长2.0%和0.2%。

一季度汽车产销同比略有增长，增速比上年同期有所回落。中国汽车工业协会副秘书长陈士华分析称，国内外环境复杂性不确定性加剧，有的超出预期。从汽车供给端看，芯片短缺的情况没有得到明显缓解，动力电池原材料价格快速上涨，进一步推高企业产品制造成本，车企生产经营活动受到一定影响，总体形势不及预期；从汽车消费端看，消费动能明显不足，与同期相比呈现一定幅度下降。

此外，1至3月新能源汽车产销129.3万辆和125.7万辆，同比增长均为1.4倍，市场占有率达到19.3%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销延续了高速增长势头，燃料电池汽车增速更为显著。

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