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科大讯飞：2021年营收183亿 同比增长40.6%

2022年04月12日09:30 | 来源：中国网财经
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原标题：根据地业务红利释放 科大讯飞2022年Q1扣非净利润36.7%增长

　　4月11日晚间，科大讯飞披露《关于积极响应投资者普遍关切的经营情况自愿性信息披露公告》。公告显示，2022年Q1科大讯飞营收35.06亿元，同比增长40.18%，扣非利润1.45亿元，同比增长36.71%。可以看出，科大讯飞根据地业务已经构建起可持续发展和长期盈利能力，开始进入发展收获期，带动公司经营实现可持续、快速增长。

　　2021年，科大讯飞人工智能核心技术持续突破，源头技术驱动的战略布局成果不断显现，经营规模和经营效益同步提升。“根据地业务”深入扎根，落地应用规模持续扩大。全年实现营业收入超过183亿元，同比增长40.61%。

　　据介绍，2021年科大讯飞积极把握战略机遇，加大面向未来的投入和人员储备，2021年公司新增相关研发费用6.28亿元，相关研发费用总额达28.39亿元，较上年同期增长28.43%，增加人员储备3301人。

　　2022年，科大讯飞持续释放“根据地业务”红利，在多个行业赛道业务上保持高质量增长。第一季度实现营收35.06亿元，同比增长40.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.45亿元，同比增长36.71%。

(责编：曹淼、李源)

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