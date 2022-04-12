张金文

“互联网内容风控”，如今已是整个互联网行业公认的生存之基。近年来，从中央到地方陆续发布多项针对互联网内容治理的措施，如网络音频专项整治、未成年人暑期网络环境专项整治、手机浏览器整治行动等。在此背景下，内容型互联网企业将AI审核技术作为主要突破点，不断提升对海量UGC内容的审核精度和效能。

然而，内容风控不等于内容型企业风控。人民网信息技术有限公司内容风控负责人表示，今年将为中国进出口商品交易会（即“广交会”）提供内容安全支撑，负责3000多个展馆的直播审核工作。此前被忽视的非内容型企业风控，已成为充满机遇的全新赛道。

知名企业品牌传播内容“翻车”

今年三月底，有两家企业因为品牌传播引发内容风险而登上热搜。一是卫龙辣条因包装印刷内容不妥，被指涉嫌低俗营销；二是宝洁会员中心发布的一条推文引发网友强烈不满。

短短的一周之内，连续曝出两起品牌传播相关的内容风险事件，可以看到在这个“传播即出版”的时代，不仅内容型、社交型企业产出的UGC内容形同网络出版，而且技术、制造、消费、食品等各类非内容型企业发布的所有信息也需要同等重视。内容秩序、传播秩序和商业秩序，每个环节都离不开内容安全。

非内容型企业的两大风控“缺失”

从资质和内容监管，到运营和变现途径监管，“全链条”是当下监管的主要特征之一，也为企业内容安全带来更高要求。

近日，人民网召开“当前内容风险特征及风控策略研讨会”，邀请政府机构、央国企及互联网平台内容风控负责人，就当前复杂国内外形势下出现的风险新特点和应对方案展开探讨。人民网内容风控负责人表示，对于内容层面的监管，国家有关部门对所有企业的要求是一样的，很多标准相当于对传媒行业的要求。纵观近来发生的非内容型企业风险，究其原因，主要是因为企业存在两大缺失：第一，品牌传播专人化、专业化管理缺失；第二，内容审核风控流程缺失。许多企业的品牌对外宣发内容由负责其他岗位的员工兼职发布，或者虽有专人负责，但是负责人的内容专业素养不够，意识不到其中的风险。此外，有的企业只限于审核错字病句，但是在传播导向、价值取向、版面语言、宣发流程等方面处于审核空白，而问题往往就出现在这些“空白领域”，这无疑给企业带来巨大风险隐患。

创新“网络总编室”内容风险解决思路

“作为智慧教育领域企业，内容风控日益成为我们的关注重点。这是专业性极强的工种，而人才匮乏是我们面临的主要问题。”中电鹰硕（深圳）智慧互联有限公司董事长卢启伟在近日的研讨会上表示。

研讨会上多数企业人士认为，破解“专业人才匮乏”这个难题的最佳路径，就是联动具备专业能力的主流媒体，助力企业的全链条内容安全建设。比如：人民网内容风控团队在原有的图文、动漫、视频、音乐、游戏等审核品类外，创新提出“网络总编室”概念，持续扩大风控范围，结合企业产品、内容、舆情，以运营和销售的视角，从广告、文案、设计、营销、活动等宣发层面，及首页排版、内容匹配等区域风控把关层面，进行全方位敏感要素“排雷”。

“通过扩展概念，我们已经服务了多家客户，包括支撑广交会内容安全等。这只是一个新的开端，我们挖掘的也只是海量企业需求的冰山一角。可以肯定地说，内容风控是所有内容型、非内容型企业的刚需，不仅是保障企业安全发展的基石，也影响着社会对于企业信誉形象和商业价值的判断，发展潜力巨大、前景十分广阔。”人民网内容风控负责人认为，产品和运营风控在未来将与基础审核一道，成为企业内容安全的“微笑曲线”两端。“时代呼唤人工智能技术，同样呼唤专业技能，以减轻非内容企业跨专业风控的痛点”。

人民网经过多年积累，目前已成功建立起较为完善的综合性风控体系，依托专业人员风控能力参与风控标准制定，通过人工智能的“内容风控大脑”平台和培训服务不断赋能产业，推出人机融合智能巡查系统等新产品，面向社会颁发互联网内容风控培训证书，积极培育新职业、新行业。

(责编：郭思邈、初梓瑞)