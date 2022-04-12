人民网北京4月12日电 （记者乔雪峰）4月11日，交通运输部部长李小鹏分别主持召开专题会议和视频调度会议，视频连线上海、江苏、浙江、安徽四省（市）交通运输主管部门，研究相关工作。李小鹏在会议上指出，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》要求，以高度的责任感和使命感，凝心聚力，积极作为，持之以恒抓好疫情防控，全力做好保通保畅工作。

“当前疫情防控形势严峻复杂，特别是上海等地受疫情影响，公路交通疫情防控和保通保畅任务十分艰巨。”李小鹏表示，要切实履职尽责，认真落实“一断三不断”交通防疫总要求，从严从紧统筹做好公路交通疫情防控和保通保畅工作，坚决阻断病毒传播渠道，确保交通网络不能断、应急运输绿色通道不能断、必要的群众生产生活物资运输通道不能断，切实维护人民群众正常生产生活秩序。

李小鹏还指出，要采取切实措施，按照国务院联防联控机制要求，畅通交通运输通道，优化防疫通行管控措施，精准落实疫情防控举措，确保各项问题有效解决。

一要立即开展自查自纠。要在省级党委政府统一领导下，会同有关部门，立即对本区域公路防疫检查点设置、收费站或服务区关停等情况进行全面摸底复查。二要着力强化保通保畅。充分利用已有的部省站三级联动调度机制，加强对本地区重要通道、易拥堵收费站、重要服务区的运行监测，及时开展疏导调度，保障路网畅通。三要不断优化服务措施。要认真做好服务区滞留车辆人员的如厕、餐饮、休息、加油等服务保障工作。要配合卫健等部门，在服务区科学加密设置核酸检测点，解决货车司机核酸检测不便的问题。

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