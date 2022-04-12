原标题：工商银行获人工智能开发平台应用成熟度最高评级

近日，中国信息通信研究院正式公布“人工智能开发平台应用成熟度”全能力域评定结果，工商银行自主研发的人工智能技术平台获得最高评定等级。

“人工智能开发平台应用成熟度”由中国信息通信研究院联合国内头部互联网公司、重点行业企业推出，是业内权威、全面的人工智能技术平台评测标准。在本次测评中，工商银行凭借企业级人工智能平台的先进技术能力及规模化应用情况，顺利完成数据处理、模型构建、模型部署、支撑与服务等4大能力域、203个细项的评测任务，成为通过人工智能平台全能力域领先级评测企业。

近年来，工商银行积极贯彻落实国家关于数字经济发展要求，已全面建成技术领先、自主可控、全行统一、功能完备的企业级人工智能技术平台，打造“看、听、想、说、做”全感知智能服务，助力实现工商银行全领域、全场景、规模化智慧赋能。在智慧普惠方面，工行利用人工智能形成客户准入模型、授信模型，打造了一触即贷、秒级放款的产品，有效实现向小微企业的精准滴灌。在智慧政务方面，打造“1+N”智慧政务产品体系，建设“一网通办”政务服务平台，全面推进政务数据融合，在29家分行落地300多个政务合作场景。同时，构建了“智慧风控”平台，在防盗刷、老年人转账等高风险领域加强异常交易监控，有效保护客户资金安全。

下一步，工商银行将以高效能推进人工智能全链路应用、高质量构建“AI+金融生态”为抓手，持续提升人工智能技术平台的企业级服务能力，不断拓展人工智能技术的应用广度，全面赋能产品创新、客户服务、业务运营、风险防控等各业务领域数字化、智能化转型发展，为客户提供更好的金融服务体验。

(责编：曹淼、李源)