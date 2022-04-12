人民网北京4月12日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，4月11日6时30分，新建弥蒙高铁接入南昆客专道岔施工圆满结束。全线轨道施工顺利完成，标志着弥蒙高铁成功联通全国铁路网。

弥蒙高铁施工中。中国铁路昆明局供图

此次弥勒站插入的42号道岔，全长157.2米，重262吨，具有完全自主知识产权。

南昆客专是西南地区客运最繁忙的线路之一。为最大限度降低施工对运输的影响，铁路部门充分利用“天窗”，选择在深夜动车停轮检修时进行施工。

为高效完成施工任务，铁路部门组织施工人员多次进行现场演练，反复优化施工方案，并调集挖掘机、道岔台车等专业设备300多台，组建9个专业班组分工协作。

弥蒙高铁施工中。中国铁路昆明局供图

弥蒙高铁北起南昆客专弥勒站，向南途经弥勒市、开远市，止于红河哈尼族彝族自治州州府蒙自市，正线长约107公里，设计时速250公里，新建竹园、朋普、开远南和红河4座车站，全线桥隧比达45%以上，是连接南昆客专、昆玉河铁路的重要干线。

弥蒙高铁岔施工中。中国铁路昆明局供图

弥蒙高铁建成通车后，将成为滇中、滇东南两大城市群间的便捷旅客运输通道，昆明至蒙自2小时内可到达，红河哈尼族彝族自治州11个世居民族、469万民众受益，对加快沿线城镇化进程、推进旅游资源开发及少数民族地区乡村振兴起到积极作用。

随着全线轨道施工顺利完成，弥蒙高铁即将进入静态验收和联调联试阶段，年内具备开通运营条件。

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